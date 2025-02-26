Blok 3 lakaplı Hakan Aydın yeni aşka yelken açtı! Sevgilisinden şaşırtan paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Blok 3 lakaplı Hakan Aydın yeni aşka yelken açtı! Sevgilisinden şaşırtan paylaşım

Geniş Video İzle

Ünlü rap şarkıcısı Hakan Aydın, yeni bir aşka yelken açtı. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Aydın'ın yeni sevgilisi İrem Haznedar, aşkını Aydın'ın annesiyle çekilen bir fotoğrafı paylaşarak duyurdu.

26.02.2025 11:22  Güncelleme: 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Blok 3 lakaplı rap şarkıcısı Hakan Aydın, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü şarkıcının yeni sevgilisi İrem Haznedar, ünlü şarkıcı ile aşkını, şaşırtan bir paylaşımla duyurdu.

Rap şarkıcısı Hakan Aydın, son dönemde hem şarkıları hem de açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan 22 yaşındaki şarkıcı, özel hayatıyla dikkat çekiyor.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'la geçtiğimiz yıl başlayan aşklarını birkaç ay sonra bitiren Hakan Aydın, şimdilerde yeni bir aşk yaşıyor. Blok 3 lakaplı ünlü şarkıcının yeni sevgilisi, model İrem Haznedar.

"AİLE"

Haznedar, sevgilisi Hakan Aydın ile aşk yaşadığını, şarkıcının annesiyle fotoğraf paylaşarak duyurdu.

Hakan Aydın yeni aşka yelken açtı! Sevgilisinden şaşırtan paylaşım

Fotoğrafa 'Aile' notunu düşen Haznedar'ın aileye bu kadar yakın olması şaşırttı.

İşte Blok 3'ün yeni aşkının bazı Instagram paylaşımları...

Blok 3 lakaplı Hakan Aydın yeni aşka yelken açtı! Sevgilisinden şaşırtan paylaşım
Blok 3 lakaplı Hakan Aydın yeni aşka yelken açtı! Sevgilisinden şaşırtan paylaşım
Blok 3 lakaplı Hakan Aydın yeni aşka yelken açtı! Sevgilisinden şaşırtan paylaşım
Blok 3 lakaplı Hakan Aydın yeni aşka yelken açtı! Sevgilisinden şaşırtan paylaşım

Sosyal Medya, Aydın Yeni, Magazin, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Magazin Blok 3 lakaplı Hakan Aydın yeni aşka yelken açtı! Sevgilisinden şaşırtan paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sagamore:
    sizin vereceğiniz haberin ta....habermi bu bize ne ..a... 11 0 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Sabahtan beri bakmadığım yer kalmamıştı ,neyse ki burada buldum bu çok çok önemli bilgiyi! 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:27 Sözün bittiği yer İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi
11:23 3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı Ahmet Türk sürprizi 3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı! Ahmet Türk sürprizi
10:38 İmamoğlu’nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?
10:17 Trump’tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu
09:57 MasterChef Ayşe Ekiz’in değişimini görenler gözlerine inanamadı MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
17:23 Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu
16:57 Antalyaspor’u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:52 Kızıl Goncalar’dan Bahar’a şaşırtan transfer Kızıl Goncalar'dan Bahar'a şaşırtan transfer
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:25 Jose Mourinho’dan Galatasaray’a dava kararı Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 12:36:12. #1.12#
SON DAKİKA: Blok 3 lakaplı Hakan Aydın yeni aşka yelken açtı! Sevgilisinden şaşırtan paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.