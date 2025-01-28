Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Gezi Parkı olayları soruşturmasında ifade veren ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ergenç ile Kocaoğlu'nun, haklarında soruşturma başlatılmasına yol açan ifadelerine ulaşıldı.

28.01.2025 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menajer Ayşe Barım'a yönelik Gezi Parkı olayları kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ergenç ile Kocaoğlu'na soruşturma açılmasına neden olan ifadeleri ortaya çıktı.

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan tutuklandı.

Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında pek çok oyuncu 'Tanık' sıfatıyla ifade vermişti.

'YALAN TANIKLIK' SORUŞTURMASI

Savcılık, Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun verdiği ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ve iki ünlü ismin yalan beyanda bulundukları kanaatine vararak, 'Yalan Tanıklık' suçundan dün yeni bir soruşturma başlattı.

İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Rıza Kocaoğlu Barım'ı 17 yıldır tanıdığını ve menajerlik firmasıyla çalıştığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

RIZA KOCAOĞLU: TOPLU BİR HAREKET İÇİNE GİRMEDİK

"Telefon görüşmesi bize ait. Ancak uzun süre geçtiğinden içeriğini hatırlamıyorum. Gezi Parkı'na çıkmamla ilgili bir görüşme olduğunu hatırlamıyorum. Böyle bir şey olmadığından eminim, kendisinin böyle bir yönlendirmesi olmadı. Ayşe Barım ile iş icabı ayda birkaç kez görüşmemiz olur. Sanatçılar olarak ID İletişim Danışmanlık kapsamında anlaşarak Gezi Parkı'na herhangi bir çıkışımız olmamıştır. Menajerlik olarak kimse beni yönlendiremez. Kendi kararlarımı, kendim alırım. Gezi Parkı'ndaki haberlerim bireysel olarak gittiğim zamanlarda yapıldı. #occupygezi paylaşımını yapmadım, o dönem oyuncular olarak toplu bir hareketin içine girmedik"

Halit Ergenç ise tanık olarak verdiği ifadesinde oyunculuk yapmak istediği için kendisine bir menajerlik firması arayışında olduğu 2000'li yılların başlarında Ayşe Barım ile tanıştığını belirterek şunları söyledi:

HALİT ERGENÇ: İLİŞKİMİZ İŞLE SINIRLIDIR

"Ayşe Barım ile o tarihlerde iş ilişkisi kurduğumuz için hiç kopmadık. Meslek hayatıma Ayşe Barım'ın ajansında devam ediyorum. Memet Ali Alabora'yı da konservatuvardan tanıyorum. Herhangi bir samimiyetim yok, iş ortamında karşılaşmışlığımız var. Ayşe Barım ile Gezi Parkı eylemlerinin başladığı süreçte irtibatımızı hatırlamıyorum üzerinden çok zaman geçti. O dönemde ülkenin gündemi kamuoyunca bilindiği üzere Gezi Parkı olaylarıydı. Mutlaka bu konuları konuşmuşuzdur ancak bana olaylara katılmam yönünde telkinde bulunduğunu veya beni yönlendirdiğini hatırlamıyorum. Ayşe Barım ile ilişkimiz işle sınırlıdır, özel hayatımızda çok samimi değildik"

"AYŞE 25 YILLIK DOSTUM" DEMİŞTİ

Halit Ergenç, geçtiğimiz günlerde Ayşe Barım'ın 25 yıllık dostu olduğunu söyleyerek, "Benim tanıdığım ender, dürüst insanlardan biridir. Şu an olan olaylar, bu üzerlerine atfedilen ahlaksız birtakım senaryolar bunlar gerçekten çok ağır. Hiç hak etmediğini düşünüyorum Ayşe'nin. Rekabet Kurumu'nun getirdiği bir soruşturma var, ki bu 20 civarında şirkete giden genel bir araştırma. Sanki bunların sadece ID ile bir alakası varmış gibi bir algı oluşuyor fakat böyle bir şey yok. Bir insanın işini iyi yapması söylenen her şeyin aksine bir suç değildir. Tabii ki ortada bir dava var, taraflar var. Belki bir şey söylemem doğru değil benim ama haksız buluyorum tüm bu yaşananları. Sektörde oturması gereken bir sürü şey var ama genel olarak konuşursak bu zor bir piyasa, bütün dünyada böyle" demişti.

Hem Rıza Kocaoğlu hem de Halit Ergenç; Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Barım görüşmelerinden haberdar olmadığını, Osman Kavala ve Çiğdem Mater Utku'yu tanımadığını söyledi.

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı

TEKELLEŞME SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Ayşe Barım'ın sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla ilgili de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı
Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu\'nun ifadeleri ortaya çıktı

Rıza Kocaoğlu, Halit Ergenç, Ayşe Barım, Magazin, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Magazin Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fahri Sağgül:
    Atın içeri ben adam oldum diyene kadar'da dışarı yüzü göstermeyin 46 50 Yanıtla
  • Murat Çil:
    bu p içleri de atın içeri aynı şebeke 49 45 Yanıtla
  • Çelikk:
    Vatan Hainleri Bunlar 41 42 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Peki bu ajansa kayıtlı oyuncular Gezi parkında aynı anda bir araya nasıl denk geldiniz. Arka sokaklara su ve yiyecek taşıyan kamyonları kim finanse etti? Paylaşımda kullanılan uzman görselleri kim tasarladı? Sorulacak çookkk soru var... 5 4 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    savcı neye dayanarak "tanıkların yalancı şahitlikleri" ne inanıyor? bunu ispat edebilir mi? 2 3 Yanıtla
  • Sk 06:
    aksığırlar bu tepkiyi mhp akp pkk ile kolkola gezenlerede tepki verin 2 3 Yanıtla
  • Osman Erginyavuz:
    bun tam bi gezici zihniyet hep ayni bu tipler icerden cıkarmican bunlari 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:18:31. #1.13#
SON DAKİKA: Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.