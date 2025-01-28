Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu\'nun ifadeleri ortaya çıktı

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Menajer Ayşe Barım'a yönelik Gezi Parkı olayları kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ergenç ile Kocaoğlu'na soruşturma açılmasına neden olan ifadeleri ortaya çıktı.

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan tutuklandı.

Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında pek çok oyuncu 'Tanık' sıfatıyla ifade vermişti.

'YALAN TANIKLIK' SORUŞTURMASI

Savcılık, Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun verdiği ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ve iki ünlü ismin yalan beyanda bulundukları kanaatine vararak, 'Yalan Tanıklık' suçundan dün yeni bir soruşturma başlattı.

İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Rıza Kocaoğlu Barım'ı 17 yıldır tanıdığını ve menajerlik firmasıyla çalıştığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

RIZA KOCAOĞLU: TOPLU BİR HAREKET İÇİNE GİRMEDİK

"Telefon görüşmesi bize ait. Ancak uzun süre geçtiğinden içeriğini hatırlamıyorum. Gezi Parkı'na çıkmamla ilgili bir görüşme olduğunu hatırlamıyorum. Böyle bir şey olmadığından eminim, kendisinin böyle bir yönlendirmesi olmadı. Ayşe Barım ile iş icabı ayda birkaç kez görüşmemiz olur. Sanatçılar olarak ID İletişim Danışmanlık kapsamında anlaşarak Gezi Parkı'na herhangi bir çıkışımız olmamıştır. Menajerlik olarak kimse beni yönlendiremez. Kendi kararlarımı, kendim alırım. Gezi Parkı'ndaki haberlerim bireysel olarak gittiğim zamanlarda yapıldı. #occupygezi paylaşımını yapmadım, o dönem oyuncular olarak toplu bir hareketin içine girmedik"

Halit Ergenç ise tanık olarak verdiği ifadesinde oyunculuk yapmak istediği için kendisine bir menajerlik firması arayışında olduğu 2000'li yılların başlarında Ayşe Barım ile tanıştığını belirterek şunları söyledi:

HALİT ERGENÇ: İLİŞKİMİZ İŞLE SINIRLIDIR

"Ayşe Barım ile o tarihlerde iş ilişkisi kurduğumuz için hiç kopmadık. Meslek hayatıma Ayşe Barım'ın ajansında devam ediyorum. Memet Ali Alabora'yı da konservatuvardan tanıyorum. Herhangi bir samimiyetim yok, iş ortamında karşılaşmışlığımız var. Ayşe Barım ile Gezi Parkı eylemlerinin başladığı süreçte irtibatımızı hatırlamıyorum üzerinden çok zaman geçti. O dönemde ülkenin gündemi kamuoyunca bilindiği üzere Gezi Parkı olaylarıydı. Mutlaka bu konuları konuşmuşuzdur ancak bana olaylara katılmam yönünde telkinde bulunduğunu veya beni yönlendirdiğini hatırlamıyorum. Ayşe Barım ile ilişkimiz işle sınırlıdır, özel hayatımızda çok samimi değildik"

"AYŞE 25 YILLIK DOSTUM" DEMİŞTİ

Halit Ergenç, geçtiğimiz günlerde Ayşe Barım'ın 25 yıllık dostu olduğunu söyleyerek, "Benim tanıdığım ender, dürüst insanlardan biridir. Şu an olan olaylar, bu üzerlerine atfedilen ahlaksız birtakım senaryolar bunlar gerçekten çok ağır. Hiç hak etmediğini düşünüyorum Ayşe'nin. Rekabet Kurumu'nun getirdiği bir soruşturma var, ki bu 20 civarında şirkete giden genel bir araştırma. Sanki bunların sadece ID ile bir alakası varmış gibi bir algı oluşuyor fakat böyle bir şey yok. Bir insanın işini iyi yapması söylenen her şeyin aksine bir suç değildir. Tabii ki ortada bir dava var, taraflar var. Belki bir şey söylemem doğru değil benim ama haksız buluyorum tüm bu yaşananları. Sektörde oturması gereken bir sürü şey var ama genel olarak konuşursak bu zor bir piyasa, bütün dünyada böyle" demişti.

Hem Rıza Kocaoğlu hem de Halit Ergenç; Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Barım görüşmelerinden haberdar olmadığını, Osman Kavala ve Çiğdem Mater Utku'yu tanımadığını söyledi.

TEKELLEŞME SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Ayşe Barım'ın sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla ilgili de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrı bir soruşturma yürütülüyor.