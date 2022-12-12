Sürpriz gelişme! Haluk Bilginer'e Emmy Ödülü'nü kazandıran efsane dizi Şahsiyet'in yeni sezon çekimleri başladı - Son Dakika
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Sürpriz gelişme! Haluk Bilginer'e Emmy Ödülü'nü kazandıran efsane dizi Şahsiyet'in yeni sezon çekimleri başladı

12.12.2022 17:09

Usta oyuncu Haluk Bilginer'e 47. Uluslararası Emmy Ödüllerinde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü getiren Şahsiyet dizisinin yeni sezon çekimleri sürpriz bir şekilde başladı. Cast çalışmaları yapılan dizi, Disney Plus'ta yayınlanacak.

Polisiye ve dram türündeki Türk yapımı internet dizisi Şahsiyet'in ilk sezonu büyük beğeni toplamıştı. Haluk Bilginer'e Emmy Ödülü'nü kazandıran efsane diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

DİZİ BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Ay Yapım'ın Puhu'yla ortak çektiği dizi büyük ses getirmiş, Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal'lı kadrosuyla seyirciye hem görsel, hem de düşünsel anlamda çok kaliteli bir yapım sunmuştu.

Bomba haber! Haluk Bilginer'e Emmy Ödülü'nü kazandıran Şahsiyet dizisinin yeni sezonu çekiliyor

YENİ SEZONU GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre efsane dizinin yeni sezonu çekiliyor. Şahsiyet'in devamı Disney Plus'ta yayınlanacak. Şu günlerde dizinin cast çalışmaları yapılıyor.

Bomba haber! Haluk Bilginer'e Emmy Ödülü'nü kazandıran Şahsiyet dizisinin yeni sezonu çekiliyor

ŞAHSİYET'İN KONUSU

Emekli adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir.

Bomba haber! Haluk Bilginer'e Emmy Ödülü'nü kazandıran Şahsiyet dizisinin yeni sezonu çekiliyor

Agâh'ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir.

Bomba haber! Haluk Bilginer'e Emmy Ödülü'nü kazandıran Şahsiyet dizisinin yeni sezonu çekiliyor

Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh'ın aldığı cinayet kararı, Nevra'nın hayatını da tamamen değiştirecektir.

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Haluk Bilginer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sürpriz gelişme! Haluk Bilginer'e Emmy Ödülü'nü kazandıran efsane dizi Şahsiyet'in yeni sezon çekimleri başladı - Son Dakika


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