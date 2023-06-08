Hande Erçel, cesur pozlarıyla sosyal medyayı sarstı - Son Dakika
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Hande Erçel, cesur pozlarıyla sosyal medyayı sarstı

08.06.2023 20:28

Oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte katıldığı Cannes Film Festivali'nden sonra sosyal medyada cesur pozlarıyla gündem oldu. Elbisesini kaldırıp iç çamaşırının görünmesini umursamayan Erçel'in paylaşımları, sevgilisinin yorumuyla merak konusu oldu.

Yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu Hande Erçel, daha önce birçok isimle aşk yaşayan Hakan Sabancı ile ilişkisine dolu dizgin devam ediyor.

ETEĞİNİ KALDIRIP POZ VERDİ

Cannes Film Festivali'ne de sevgilisiyle katılan güzel oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Elbisesini kaldırıp iç çamaşırının görünmesini umursamayan güzel oyuncunun pozları sosyal medyada da gündem oldu. Oyuncunun bu paylaşımlarına sevgilisinin yorumu ise merak ediliyor.

İşte Hande Erçel'in o paylaşımları;

Hande Erçel çok cesur! Elbisesini kaldırıp iç çamaşırının görünmesini umursaman poz verdi
Hande Erçel çok cesur! Elbisesini kaldırıp iç çamaşırının görünmesini umursaman poz verdi
Hande Erçel çok cesur! Elbisesini kaldırıp iç çamaşırının görünmesini umursaman poz verdi
Hande Erçel çok cesur! Elbisesini kaldırıp iç çamaşırının görünmesini umursaman poz verdi
Hande Erçel çok cesur! Elbisesini kaldırıp iç çamaşırının görünmesini umursaman poz verdi
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Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Erçel, cesur pozlarıyla sosyal medyayı sarstı - Son Dakika


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