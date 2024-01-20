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İnci Taneleri dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü, bölüm başı 850 bin TL kazanıyor - Son Dakika
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İnci Taneleri dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü, bölüm başı 850 bin TL kazanıyor

25 Ocak'ta başlayacak olan İnci Taneleri dizisinde pavyon dansçısı Dilber'i oynayan başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü'nün bölüm başı 850 bin TL aldığı ortaya çıktı.

20.01.2024 - 16:36,  Güncelleme: 16:42
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Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın başrolünü paylaştığı, BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisi 25 Ocak'ta ekrana gelecek. Gazeteci Müge Dağıstanlı, dizide pavyon dansçısı Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün bölüm başı 850 bin TL kazandığını açıkladı.

DİLBER'İN KIYAFETİ YOK SATIYOR

Ankara'daki pavyon kültürüne de yer verildiği dizinin ilk bölümünde Dilber'e özel olarak uyarlanan Sincanlı Erkal'ın, "Gemileri Yakarım" şarkısına yer verilmişti. Dizide Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı ise ortalığı kasıp kavurmuştu. Binlerce kişi tarafından taklitleri yapılan ve "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder" sözüyle viral olan Dilber karakterinin giydiği kıyafet de satışa sunulduktan dakikalar sonra tükendi. Öte yandan dizideki pavyon dansının viral olmasıyla özel dans kursları da açılmaya başladı.

Hazar Ergüçlü, dansıyla damga vurduğu İnci Taneleri dizisinden bölüm başı 850 bin TL kazanıyor

İNCİ TANELERİ KONUSU NEDİR?

Karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayatı olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı baştan ayağa değişir. Yıllarını dört duvar arasında geçiren Azem hapishaneden çıktığında tek bir amacı vardır. Çocuklarını bulup, onlarla yeniden bir masa etrafında oturabilmek. Lakin Azem'in unuttuğu bir şey vardır. Zaman; Azem'in çocukları için de aynı şekilde zor geçmiş, artık onlar da zamanın zembereğinden geçip bambaşka hayatlar kurmuşlardır.

Hazar Ergüçlü, dansıyla damga vurduğu İnci Taneleri dizisinden bölüm başı 850 bin TL kazanıyor
Hazar Ergüçlü, dansıyla damga vurduğu İnci Taneleri dizisinden bölüm başı 850 bin TL kazanıyor
Hazar Ergüçlü, dansıyla damga vurduğu İnci Taneleri dizisinden bölüm başı 850 bin TL kazanıyor
Hazar Ergüçlü, dansıyla damga vurduğu İnci Taneleri dizisinden bölüm başı 850 bin TL kazanıyor
Hazar Ergüçlü, dansıyla damga vurduğu İnci Taneleri dizisinden bölüm başı 850 bin TL kazanıyor
Hazar Ergüçlü, dansıyla damga vurduğu İnci Taneleri dizisinden bölüm başı 850 bin TL kazanıyor
İnci Taneleri dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü, bölüm başı 850 bin TL kazanıyor
YORUMLAR (9)
  • İsmail Kılınç: Tüm seyreden 850 bin kazandırıp 17/45 bin alan vatandaşlar bunlara prim yaptırdığı için emeğine sağlık devam edin. Âl-i İmrân / 185. Ayet Her nefis ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı ancak kıyâmet günü tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulursa, gerçekten o kurtuluşa ermiştir. İyi bilin ki, bu dünya hayatı, aldatıcı bir faydadan başka bir şey değildir. Yanıtla 6 165
  • Talip Konyali: bir dizi insana ahlak dersi vermiyorsa o dizi ...dizi değildir...ahlak düşmanıdır..çünkü bizim insanımız dizileri gerçek zanneder...hemen inanır...veya aynısını yapmaya çalışır.. Yanıtla 2 144
  • Eren Türkmen: Bizde dün avans bekliyoduk patrondan 5 bin yatırmadı gitti sıfır araba almaya hafta sonu parasız kaldık 5 bin ha 50 bin değil işimiz ağır sektör kıvırmıyoruz diyemi acaba akşam eve gelince bacakları hissetmiyorum!! Yanıtla 3 113
  • Tarık yılmaz: Emekliyi unuttun bak oda 10 binle idare ediyor Yanıtla 5 64
  • ÖZGÜR KILIÇ: gece hayatinda yasayan kadinlarda hep bi magdur ama gunlukte 5.6 bin cepte Yanıtla 1 50
  • Naci Tastan: Sanatını icra ediyor, orasını, burasını açarak parasını kazanıyor, eh işte sanat dünyası bu, açmayana para yok Yanıtla 1 45
  • İsmail Kılınç: Özür dilerim emekli 10 bin alanlarda var haklısınız 2 31
  • Erdal Cekicoglu: Dizi oyuncularının aldığı paralara konser veren sanatçıların aldığı paralara futbol takımlarının oyunculara senelik 50-60 milyon avro vermelerine bakıldığında ülke ekonomisi harika demektir.batık bir ülkede bu saydıklarım bukadar alamazdı.mesela Yunanistan bundan 15 sene önce ekomomisi iyiyken futbolculara çılgın paralar veriyordu bizimgibi yıldız diye sürekli oyuncu alıyorlardı son 10 senedir zar zor para veriyorlar oyunculara demekki biz batık değiliz. Yanıtla 9 19
  • Ferit Kılıç: Bizde 2 oda evi nasıl alırız diye takla atıyoruz.Banada bir rol verin 1 yıl bu paraya oynarım Yanıtla 0 23

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İnci Taneleri dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü, bölüm başı 850 bin TL kazanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnci Taneleri dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü, bölüm başı 850 bin TL kazanıyor - Son Dakika
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