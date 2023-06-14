Hazar Ergüçlü,2023 ödül töreninde iddialı kıyafetiyle dikkat çekti - Son Dakika
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Hazar Ergüçlü,2023 ödül töreninde iddialı kıyafetiyle dikkat çekti

14.06.2023 11:30

ELLE STYLE Awards 2023 X M.A.C ödül töreninde birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşen gecede, Hazar Ergüçlü'nün siyah sütyen tarzı büstiyer ve düşük bel uzun beyaz etek kombini dikkat çekti. Ünlü oyuncunun iddialı tarzı olumlu yorumlar aldı.

ELLE STYLE Awards 2023 X M.A.C, ödül töreni dün akşam birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Kırmızı halıda boy gösteren birçok ünlü isim şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Geceye katılan isimlerden olan Hazar Ergüçlü ise cesur kıyafetiyle adından söz ettirdi.

OLUMLU YORUMLAR ALDI

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan Hazar Ergüçlü, siyah sütyen tarzı büstiyer ve düşük bel uzun beyaz etekle gecede boy gösterdi. Düzgün fiziği ile dikkat çeken ünlü oyuncunun iddialı tarzı oldukça beğenildi. Oyuncu hakkında "Elbiseyi güzel taşımış" tarzında yorumlar yapıldı.

Gecenin en dikkat çeken ismi! Hazer Ergüçlü, sütyen büstiyerle kırmızı halıda boy gösterdi
Gecenin en dikkat çeken ismi! Hazer Ergüçlü, sütyen büstiyerle kırmızı halıda boy gösterdi
Gecenin en dikkat çeken ismi! Hazer Ergüçlü, sütyen büstiyerle kırmızı halıda boy gösterdi
Gecenin en dikkat çeken ismi! Hazer Ergüçlü, sütyen büstiyerle kırmızı halıda boy gösterdi
Gecenin en dikkat çeken ismi! Hazer Ergüçlü, sütyen büstiyerle kırmızı halıda boy gösterdi
YORUMLAR (3)
  • Dicle Omay: Bu kadın şimdi giyindiğini mi sanıyor gerçekten Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
  • Rumeysa Gül: üstünü giyinmeyi unutmuş Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
  • suna genç: bu kesim yakında yaprak ile dolaşacak Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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Hazar Ergüçlü, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hazar Ergüçlü,2023 ödül töreninde iddialı kıyafetiyle dikkat çekti - Son Dakika


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