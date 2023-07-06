Heidi Klum'un çıplak fotoğrafları takipçilerini şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Heidi Klum'un çıplak fotoğrafları takipçilerini şaşırttı

Heidi Klum'un çıplak fotoğrafları takipçilerini şaşırttı

06.07.2023 11:42

Heidi Klum, son dönemde paylaştığı çıplak fotoğraflar ile takipçilerinin dikkatini çekti. 50 yaşındaki Klum, Fransa'da tatil yaparken çekilen fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı. Fotoğraflarda Klum, beyaz bir çarşaf ile poz verirken görülüyor. Ayrıca, çiftin kahvaltı sofrası ve bir posterin arkasında poz veren Klum'un fotoğrafları da paylaşıldı. Takipçileri, güzelliğini ve çekiciliğini övgüyle dile getirdi.

Son dönemde paylaştığı fotoğraflar ile gündemden düşmeyen Heidi Klum son dönemde paylaştığı çıplak fotoğraflar ile takipçilerinin aklını başından aldı.

Heidi Klum'un çıplak fotoğrafları takipçilerini şaşırttı

Amerikalı yıldız, 50 yaşındaki Klum, Salı günü Instagram hesabında, nefes kesici Avrupa tatilinden bir dizi etkileyici fotoğraf paylaştı.

Heidi, 33 yaşındaki eşi Tom Kaulitz ile birlikte Fransa'da tatil yaparken görülüyor ve lüks otel odasının özel görüntülerini takipçileriyle paylaşıyor.

Fotoğraf, Heidi'yi yan görünümde, sanki üzerinde hiç kıyafet yokmuş gibi gösteriyor.

Heidi, vücudunun yarısını kapatan beyaz bir çarşafla poz verirken, dağınık sarı saçları omzuna dökülüyor.

Fotoğraf aynı zamanda düzeltilmemiş otel yatağını da gösteriyor, sanki Heidi yeni uyanmış ve pencereden dışarıya bakıyormuş gibi görünüyor.

Heidi Klum'un çıplak fotoğrafları takipçilerini şaşırttı

Fotoğraf dizisindeki ikinci kare, çiftin kahvaltı sofrasını, yumuşak haşlanmış yumurtalar, bir meyve tabağı ve ekmek küpleri dahil olmak üzere gösteriyor.

Üçüncü fotoğraf, "Jean-Paul Julien Paco & Les Autres" yazılı bir posterin arkasında poz veren çıplak Heidi'yi bir kez daha gösteriyor.

Fotoğrafları paylaştıktan hemen sonra, Heidi'nin sadık takipçileri yorumlarıyla yorum bölümünü doldurdu ve ne kadar güzel göründüğünü belirtti.

Bir takipçi Twitter'da "Sen en seksisin" dedi, bir diğeri "Seni çok beğeniyorum" diye yorum yaptı.

Bir başkası ona "Dünyanın en çekici modeli" dedi, bir başka takipçi "Sen çok çekicisin, kız" diye övgüde bulundu.

Heidi'nin son dikkat çeken fotoğrafları, modelin Paris Moda Haftası'nda giydiği en cesur kıyafetlerinden biriyle neredeyse hiçbir şeyi kapatmadığı birkaç saat sonrasına denk geldi.

50 yaşındaki süpermodel, bel kısmında minik mavi ipek parçaların düğümlendiği bir elbiseyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Elbisenin askısız tarafı, cesur bir yüksek yırtmaç özelliğine sahipti ve Amerika'nın Yetenekli Kişileri yarışmasının jürisi, sütyensiz çıktığı bir fotoğraf çekimi için sadece Heidi'nin kasık ve göğsünü kapattı.

YORUMLAR
500

Dünya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Heidi Klum'un çıplak fotoğrafları takipçilerini şaşırttı - Son Dakika


Son Dakika
13:02 Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane'ye teşekkür ziyaretinde bulunacak
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşekkür ziyareti için en çok oy aldığı Bayburt ve Gümüşhane'ye gidiyor
12:16 Eski Sevgilisinin Arkadaşıyla Konuşan Genç Kız Kaçırıldı
12:12 Eski sevgilisini kaçırıp arkadaşlarıyla birlikte dehşeti yaşattı! Genç kız o anları böyle anlattı: Beni gömmek için yer kazdılar
12:11 İstiklal Marşı okunurken ayakta beklemeyen ve telefonuyla oynayan Ermeni hakeme büyük ceza! Statüsü düşürüldü
12:07 İstiklal Marşı okunurken ayakta beklemeyen ve telefonuyla oynayan Ermeni hakemin cezası kesildi
11:54 Oyuncu Dilara Aksüyek, futbolcu Cenk Şahin'e aşık oldu
11:49 Oyuncu Dilara Aksüyek, gönlünü futbolcu Cenk Şahin'e kaptırdı
11:33 Sağlık çalışanları maaş zammını yeterli bulmadı! Grev kararı alındı
11:30 Sağlık çalışanları, memur maaşı zammını protesto etmek için yarın greve gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2023 13:08:40. #1.13#
SON DAKİKA: Heidi Klum'un çıplak fotoğrafları takipçilerini şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement