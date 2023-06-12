Moda defilesi esnasında çöken ışık platformu, genç modeli hayattan koparttı - Son Dakika
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Moda defilesi esnasında çöken ışık platformu, genç modeli hayattan koparttı

12.06.2023 11:17

Hindistan'ın Noida şehrinde düzenlenen bir moda gösterisi sırasında, 24 yaşındaki bir model Vanshika Chopra, podyum ışıklarını taşıyan demir platformun üzerine çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Moda gösterisinin organizatörü ve ışıkların montajını yapan kişiler polis tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Hindistan'ın Noida şehrinde düzenlenen bir moda gösterisinde ölümle sonuçlanan bir kaza meydana geldi. Gösteri için kurulan ışık platformu 24 yaşındaki model Vanshika Chopra'nın üzerine düştü. Podyum ışıklarını taşıyan demir platformun altında model yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza, moda gösterisinin devam ettiği pazar günü saat 1.30 sularında Laxmi Stüdyosu'nda meydana geldi. Olayda ismi Bobby Raj olarak açıklanan başka bir kişi de yaralandı. Raj, sağlık ekipleri tarafından yakın bir hastaneye kaldırıldı ve şu anda tedavi görüyor. Moda gösterisinin organizatörü ve ışıkların montajını yapan kişiler polis tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Moda gösterisi sırasında ışık platformu çöktü, genç model hayatını kaybetti
Moda gösterisi sırasında ışık platformu çöktü, genç model hayatını kaybetti
Moda gösterisi sırasında ışık platformu çöktü, genç model hayatını kaybetti
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Son Dakika Magazin Moda defilesi esnasında çöken ışık platformu, genç modeli hayattan koparttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Moda defilesi esnasında çöken ışık platformu, genç modeli hayattan koparttı - Son Dakika
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