Hintli milyarderin özel davetlisi olan Burcu Güneş, 500 milyon dolarlık teknede şarkı söyledi

Şarkıları ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesi bulunan Burcu Güneş, Hint milyarder Ravi Ruia ve ailesinin İstanbul'a demir atan lüks teknesine özel davetli oldu. Ravi Ruia'nın eşi Madhu'nun doğum günü etkinliğinde yer alan ünlü isim, peş peşe sevilen şarkılarını söyledi.

500 MİLYON DOLARLIK TEKNE

Hintli milyarder Ravi Ruia geçen yıl Bodrum ve Göcek koylarına yatıyla geldi. Koyları gezdikten sonra İstanbul'a gelen aile, Madhu'nun yaş günü partisine ünlü şarkıcı Burcu Güneş'i davet etti. Değeri 500 milyon dolar olduğu ortaya çıkan lüks teknede sahne alan şarkıcı, o anları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.