Hintli milyarderin özel davetlisi olan Burcu Güneş, 500 milyon dolarlık teknede şarkı söyledi - Son Dakika

Hintli milyarderin özel davetlisi olan Burcu Güneş, 500 milyon dolarlık teknede şarkı söyledi

Son Güncelleme: 03.10.2023 07:49

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, Hint milyarder Ravi Ruia ve ailesinin İstanbul'a demir atan 500 milyon dolar değerindeki lüks teknesinde sahne aldı. Ruia'nın eşi Madhu'nun doğum günü partisinde performans sergileyen Güneş, sevilen şarkılarını söyledi.

Şarkıları ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesi bulunan Burcu Güneş, Hint milyarder Ravi Ruia ve ailesinin İstanbul'a demir atan lüks teknesine özel davetli oldu. Ravi Ruia'nın eşi Madhu'nun doğum günü etkinliğinde yer alan ünlü isim, peş peşe sevilen şarkılarını söyledi.

500 MİLYON DOLARLIK TEKNE

Hintli milyarder Ravi Ruia geçen yıl Bodrum ve Göcek koylarına yatıyla geldi. Koyları gezdikten sonra İstanbul'a gelen aile, Madhu'nun yaş günü partisine ünlü şarkıcı Burcu Güneş'i davet etti. Değeri 500 milyon dolar olduğu ortaya çıkan lüks teknede sahne alan şarkıcı, o anları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

Hintli milyarderin özel davetlisi olan Burcu Güneş, 500 milyon dolarlık teknede şarkı söyledi
Hintli milyarderin özel davetlisi olan Burcu Güneş, 500 milyon dolarlık teknede şarkı söyledi
Hintli milyarderin özel davetlisi olan Burcu Güneş, 500 milyon dolarlık teknede şarkı söyledi
Hintli milyarderin özel davetlisi olan Burcu Güneş, 500 milyon dolarlık teknede şarkı söyledi

Burcu Güneş, Instagram, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hintli milyarderin özel davetlisi olan Burcu Güneş, 500 milyon dolarlık teknede şarkı söyledi - Son Dakika


Son Dakika
09:59 Son Dakika: Enflasyondaki yükseliş devam ediyor! Yıllık bazda yüzde 61,53 oldu
09:56 UEFA, Şampiyonlar Ligi'ne son veriyor! İşte Avrupa futbolunu kökünden değiştirecek yeni organizasyon
09:49 Ankara'daki saldırısıyla ilgili sözleri nedeniyle gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldı
09:45 Dilan Polat ve Engin Polat'ın mali işler avuktı konuştu: 2022 yılında 100 milyon ciro yapıp 7 milyon TL vergi ödediler
09:48 Adres sorduğu büfeciyi, daha cevap vermeden silahıyla vurdu
09:37 Akaryakıta bir zam daha! Oto gazın fiyatı 18 lirayı aştı
09:29 Bomba iddia: Akşener yerel seçimlerin ardından görevini bırakacak, yerine Buğra Kavuncu geliyor
09:23 Bakan Tekin'den mülakat tartışmalarına son nokta: İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım
08:57 Manchester United'dan Altay Bayındır sürprizi! Galatasaray maçında ilk kez eldivenleri giyebilir
08:42 Oyuncu Hakan Kurtaş'ın tek kişilik oyunu sergilendi, ünlü isimler geceye akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2023 10:38:45. #1.11#
SON DAKİKA: Hintli milyarderin özel davetlisi olan Burcu Güneş, 500 milyon dolarlık teknede şarkı söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement