Hollywood yıldızı Brad Pitt'in105 yaşındaki kiracısından yıllarca ödeme almadığı ortaya çıktı

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2016 yılına kadar eski eşi Angelina Jolie ve altı çocuğuyla birlikte, Los Angeles'taki evini 40 milyon dolara satmasıyla gündeme gelmişti.

"SANIRIM AYNI BÖLGEDE 22 EVİ VARDI"

Oscar'lı oyuncu, bu evi 1994'te 1,7 milyon dolara, "Elvira, Mistress of the Dark" filminin yıldızı Cassandra Peterson'dan satın almıştı. Daha sonra yandaki evi satın alarak yıldız oyuncuya komşu olan Cassandra Peterson, "Sanırım aynı bölgede 22 evi vardı. Sürekli bir tane daha almaya gelirdi" açıklamasında bulundu.

KOMŞUSUNDAN KİRA ALMADI

Peterson'ın verdiği röportajda, Pitt'in evlerinden biriyle ilgili gerçek ilk kez ortaya çıktı. Peterson, ünlü aktörün, 90'larında bir adama kira almadan oturma izni verdiğini anlattı.

"ONA ÇOK NAZİ DAVRANDI"

Eşini kaybeden kimsesiz adamın yıllarca bedava olarak bu evde kaldığını söyleyen Peterson, Brad Pitt için, "O adama çok nazik davrandı. Karısı ölmüştü ve John tek başına yaşıyordu. Brad'in ondan ölene kadar kira almadığını biliyorum. Komik olan şu ki, John 105 yaşına kadar yaşadı" diye konuştu.