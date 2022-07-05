İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi - Son Dakika
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İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi

05.07.2022 12:02
İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi

Yaşadığı beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden şarkıcı İbrahim Erkal'ın büyük kızı Dilara'yı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. 18 yaşına basan Dilara duru güzelliğiyle beğeni topladı.

Hem ekranlarda yer alan hem de müzik piyasasında büyük bir hayran kitlesi olan sevilen isim İbrahim Erkal, 5 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

İbrahim Erkal'ın kızı büyüdü genç kız oldu! Gören herkes aynı yorumu yapıyor

İbrahim Erkal'ın vefatının üzerinden 5 yıl geçti. Ünlü şarkıcının ailesi ise yaşadıkları kaybın acısını ilk günkü gibi yaşıyor. Filiz Erkal eşine olan özlemini ve sevgisini her fırsatta dile getiriyor.

İbrahim Erkal'ın kızı büyüdü genç kız oldu! Gören herkes aynı yorumu yapıyor

Filiz Erkal "Sevgilimin emaneti" dediği büyük kızının doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı. Erkal çiftinin büyük kızları olan Dilara güzelliği ile hayran bıraktı.

İbrahim Erkal'ın kızı büyüdü genç kız oldu! Gören herkes aynı yorumu yapıyor

Filiz Erkal paylaştığı fotoğrafın altında duygu dolu bir de not düştü: Benim ilk göz ağrım güzel kızım ne çabuk zaman geçti. Sen 18 oldun! Bu yaşın sana güzellikler getirsin. Ömrün boyunca yüzün gülsün, iyi insanlar çıksın hep karşına. Canım sevgilimin emaneti ömrüm. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni seviyorum bebeğim"

İbrahim Erkal'ın kızı büyüdü genç kız oldu! Gören herkes aynı yorumu yapıyor
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İbrahim Erkal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi - Son Dakika
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