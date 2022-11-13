Levent Dörter ile yaklaşık 1 ay önce dünyaevine giren Dilan Çıtak yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda saçlarını iki günde bir yıkadığını dile getiren Dilan Çıtak, kuaföre gitmediğini söyleyerek "Fön hayatımın 8-9 yaşlarında kaldı, 3 kişi fön çekmişti saçıma" demişti.
Saçlarıyla dikkat çeken kıvırcık saçlarını düzleştirdi. Saç rengini de değiştiren Dilan Çıtak yeni saçlarını sevdiğini söyledi. Dilan'ı ilk kez böyle gören takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Son Dakika › Magazin › Dilan Çıtak'ı hiç böyle görmediniz! Yeni imajı herkesi şaşırttı - Son Dakika