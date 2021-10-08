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İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu - Son Dakika

İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu

08.10.2021 09:54

Dün akşam görkemli bir düğünle İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi. Güzel modelin gelinliği için "Bu kadar güzel bir kız kendini gelinlikle niye bu hale getirmiş" yorumları yapıldı.

Uzun zamandır birlikte olan ve geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanan Yasemin Şefkatli ile İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, dün akşam görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Düğünde 3 farklı gelinlik giyen Şefkatli, tercihleriyle sosyal medyada gündem oldu.

AİLE POZU VERDİLER

Ünlü çiftin düğünleri İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde gerçekleşti. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahta Nejdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi oldu. Çift, nikah öncesi aileleriyle birlikte objektif karşısına geçti. Ayşegül Şarlı, Sinan Şefkatli, Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ve Derya Tuna, düğünde birlikte poz verdi.

İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

GELİNLİĞİ BEĞENİLMEDİ

Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde en çok konuşulan konulardan biri de Şefkatli'nin gelinliği oldu. Düğünden karelerin sosyal medyaya düşmesiyle gündem olan Şefkatli'nin Özgür Mansur imzalı gelinliği sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Şefkatli'nin güzelliğine övgü yağdıran kullanıcılar, gelinliği de bir o kadar beğenmedi.

İşte Yasemin Şefkatli için yapılan bazı yorumlar...

İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi

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Son Dakika Magazin İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu - Son Dakika
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