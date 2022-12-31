İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Hazal Kaya, influenza oldu - Son Dakika
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İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Hazal Kaya, influenza oldu

31.12.2022 09:57

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından influenza olduğunu duyurdu. Daha önce de iki kere koronavirüse yakalanan oyuncu, yaptığı paylaşımda "Artık dalga geçeceksiniz diye bir şey demiyorum da influenza olduk. Bütün virüsleri olduğuma göre lohusalığı rahat geçiririm" dedi.

2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturan ve aynı yıl ilk çocuğu Fikret Ali'yi kucağına alan oyuncu Hazal Kaya şimdilerde ikinci kez hamilelik heyecanı yaşıyor. Daha önce iki kez koronavirüse yakalanan oyuncu, bu kez de ınfluenza oldu.

"BÜTÜN VİRÜSLERİ OLDUĞUMA GÖRE LOĞUSALIĞIM RAHAT GEÇER"

Instagram hesabından fotoğrafını yayınlayan Hazal Kaya, "Artık dalga geçeceksiniz diye bir şey demiyorum da influenza olduk biz. Buna ben de güldüm ama azcık. Bütün virüsler olduğuna göre Süreyya antikorlanmıştır. Ben de lohusalığı rahat geçiririm diyorum. Yani öyle umuyorum. Öyle olması adaletli olur" ifadelerini kullandı.

Bir erkek çocuğu olan Hazal Kaya, şimdilerde kız bebeğini dünyaya getirmek için gün sayıyor. Başarılı oyuncu kızına Leyla adını verecek.

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Son Dakika Magazin İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Hazal Kaya, influenza oldu - Son Dakika


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