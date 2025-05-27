İlhan Şeşen İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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İlhan Şeşen İçin Tören Düzenlendi

İlhan Şeşen İçin Tören Düzenlendi
27.05.2025 14:12
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Cenaze töreninde İlhan Şeşen'in cenazesi asansörde arıza nedeniyle 20 dakika sıkıştı.

AKCİĞER kanseriyle mücadele eden ve dün hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene ailenin yakınları, İlhan Şeşen'in sevenleri sanatçılar ve vatandaşlar katıldı. Diğer yandan düzenlenen törenin ardından İlhan Şeşen'in cenazesi ve tabutu taşıyanlar arıza nedeniyle 20 dakika boyunca asansörde kaldı. Asansör önünde bekleyen görevliler, nahsur kalan imam ve diğer kişileri güçlükle asansörden çıkardı.

'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler' ve 'Neler Oluyor Bize' gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan İlhan Şeşen dün hayatını kaybetti. İki yıldır cakciğer kanseriyle mücadele eden Şeşen için Kadıköy'deki Caddebostan Kültür Merkezi'nd tören düzenlendi. Törene Şeşen'in ailesi, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sevenleri, sanatçılar Erol Evgin, Cem Özer, Kenan Doğulu ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Törende usta sanatçının görsellerinden oluşan video klip izletildi. Şeşen'in sevenleri tören boyunca gözyaşlarını tutamadı. Törenin ardından İlhan Şeşen, Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'na toprağa verilecek.

'ŞARKILARI TIP KENDİ GİBİYDİ ALÇAKGÖNÜLLÜ ZARİF İÇTEN SAMİMİ'

Erol Evgin, "En son, geçen yıl onun çok sevdiğim şarkısını ben seslendirmiştim. "Sen Benim Şarkılarımsın'ı. Beraber söyleyelim dedi. Adana'ya konsere gittim, bir gün erken gittim konsere. O akşam Ajda'nın konseri vardı sevgili Ajda Pekkan'ın. Ajda beni sahneye davet etti. O da o günlerde o şarkıyı dinlermiş. Sen benim şarkılarımsın, o benim kaydımı dinlenmiş. 'Beraber söyleyelim' dedi. Sahnede onu söyledik. Video çekmiş arkadaşlarımız. Ben onu İlhan'a yollamıştım. Tabii hastalığını biliyordum. Moral olması için İlhan'a yollamıştık. Çok mutlu oldu. Bir telefon görüşmemiz oldu en son. İyileşeceğini söyledim. O da umutluydu ama tabii zor bir evreden geçiyordu. Şarkıları tıpkı kendi gibiydi. Alçak gönüllü, zarif, içten samimi. İlhan'ın çok başka sesleri de vardı. Mesela gençliğinde Tom Jones gibi de şarkı söylerdi; ama onu tercih etmemişti. Yani geniş bir sesi vardı aslında. Fakat o, alçak gönüllü, tertemiz, naif haliyle şarkılarını söylüyordu. Dolayısıyla kişiliğiyle şarkıları müthiş buluşmuştu. Şimdi sanatçıların, şarkı yazarlarının, ses sanatçılarının bir özelliği var. Bu dünyadan göçtükten sonra da yaşamaya devam ediyorlar. İlhan en az 100 yıl daha yaşayacak, şarkılarda yaşayacak. En az 100 yıl" dedi.

'İLHAN ABİ SEN BİZİM ŞARKILARIMIZSIN'

Sanatçı Cem Özer, "Hepimiz kederliyiz biliyorum. Her sabah beynimde abartısız, her sabah beynimde onun 'Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen benim şarkılarımsın' Bu şarkısı beynimde. Uyandığım andan kahvemi içene kadar bu şarkıyla vakit geçiriyorum. İlhan ağabey sen bizim şarkılarımızsın ve hep aklımızdasın. Çok teşekkür ediyorum bugün burada olduğunuz için. Ben daha fazla konuşamayacağım" dedi.

'SENİ SEVİYORUM AMCA YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ UMARIM'

İlhan Şeşen'in yeğeni Dilhan Şeşen ise, "Herkesin bin bir türlü amcası var; görüyorum, biliyorum. Sonra kendi amcama bakınca o parlak zekası, besteleri, o gömlekleri, kasketi, gitarı, hazırcevaplılığı. Bence en çok benim amcama yakışıyor amca olmak. Yere göğe sığmadı, hoş niye sığsın zaten; ama beni anlar o biliyorum. Ben gönlümden başka bir yere konduramam onu. Seni seviyorum amca. Yakında görüşürüz umarım" dedi.

ŞEŞEN'İN CENAZESİ ARIZALANAN ASANSÖRDE KALDI

İlhan Şeşen için düzenlenen tören boyunca sanatçının gitarı sahnedne kaldı. Tören sonrası Şeşen'in cenazesi şarkıları eşliğinde Kültür Merkezi'ndeki sahneden alındı. Cenaze töreninin ardından Şeşen'in cenazesi arıza nedeniyle 20 dakika boyunca binadaki asansörde kaldı. Asansörde kalan imam ve diğer görevliler asansör önünde bekleyenler tarafından çıkarıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sunay Akın,"Gitmek istemedi İlhan Abi ve asansörde kaldı. Yine gitmek istemedi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin İlhan Şeşen İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika

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