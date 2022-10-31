Cadılar Bayramı'nda birbirleriyle yarıştılar! Ünlü isimlerin birbirinden farklı kostümleri gündem oldu

Cadılar Bayramı, her yıl 31 Ekim'de kutlanan, pagan toplumlardan kalma bir etkinlik. Bu çılgın gelenek ise İskandinav toplumlarından yayıldı. Kışın gelmesiyle birlikte hayaletlerin çıkacağına inanan bazı topluluklar "hayalet savuşturma" törenleri düzenliyorlardı. İşte Cadılar Bayramı'nda bu törenlerin gelenek haline gelmesiyle günümüze kadar uzandı.

Dünyaca ünlü isimler ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Cadılar Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Tuhaf ve cesur kostümler tercih eden ünlü isimler takipçilerinin dikkatini fazlasıyla çekti. İşte o kostümler...

Kendall Jenner

Vanessa Hudgens

Paris Hilton

Kim Kardashian

Zoey Deutch

Kylie Jenner

Megan Fox

Emily Ratajkowski

Madonna

Jelena Karleuša

Hailey Bieber

Lizzo

Şevval Şahin