Cadılar Bayramı'nda birbirleriyle yarıştılar! Ünlü isimlerin birbirinden farklı kostümleri gündem oldu - Son Dakika
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Cadılar Bayramı'nda birbirleriyle yarıştılar! Ünlü isimlerin birbirinden farklı kostümleri gündem oldu

31.10.2022 10:49

İnsanların çılgın kostümler giyerek parti yaptığı Cadılar Bayramı'na ünlü isimlerin bu yıl tercih ettikleri kostümler damga vurdu. Korku kavramını başka bir boyuta taşıyan ünlülerin kostümleri çok iddialı. Kimi tangayla boy gösterdi, kimi oyuncak karakteri oldu. İşte yıldız isimlerin Cadılar Bayramı'nda tercih ettikleri kostümleri.

Cadılar Bayramı, her yıl 31 Ekim'de kutlanan, pagan toplumlardan kalma bir etkinlik. Bu çılgın gelenek ise İskandinav toplumlarından yayıldı. Kışın gelmesiyle birlikte hayaletlerin çıkacağına inanan bazı topluluklar "hayalet savuşturma" törenleri düzenliyorlardı. İşte Cadılar Bayramı'nda bu törenlerin gelenek haline gelmesiyle günümüze kadar uzandı.

Dünyaca ünlü isimler ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Cadılar Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Tuhaf ve cesur kostümler tercih eden ünlü isimler takipçilerinin dikkatini fazlasıyla çekti. İşte o kostümler...

Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan oldu
Kendall Jenner
Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan oldu
Vanessa Hudgens
Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan oldu
Paris Hilton
Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan oldu
Kim Kardashian
Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan oldu
Zoey Deutch
Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan oldu
Kylie Jenner
Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan oldu
Megan Fox
Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan oldu
Emily Ratajkowski
Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan oldu
Madonna
Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan oldu
Jelena Karleuša
Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan oldu
Hailey Bieber
Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan oldu
Lizzo
Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan oldu
Şevval Şahin
Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan oldu
Şeyma Subaşı
YORUMLAR (2)
  • Bülent Soğukbulak: Cadılara şeytanlara ne gerek sizden ala cadı şeytanmı var hele şu sıfatlara tiplere bak bunlarda insanım diye yaşayan boş gereksizler insanlıktan çıkmışlar melumlar Cevap Yaz 138 6 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Cadılar Bayramı'nda birbirleriyle yarıştılar! Ünlü isimlerin birbirinden farklı kostümleri gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cadılar Bayramı'nda birbirleriyle yarıştılar! Ünlü isimlerin birbirinden farklı kostümleri gündem oldu - Son Dakika
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