İrem Derici'nin Cem Belevi'ye karşı olan öfkesi dinmiyor! "Aldatmadım" sözlerine yanıt geldi - Son Dakika
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İrem Derici'nin Cem Belevi'ye karşı olan öfkesi dinmiyor! "Aldatmadım" sözlerine yanıt geldi

10.05.2022 13:44

Kendisini aldattığı gerekçesiyle sevgilisi Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'nin öfkeli paylaşımları sürüyor. Belevi'nin "İrem'i hala seviyorum. ihanet yok" açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Derici, "Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım, şu konser takvimim dolsun' dediklerinden mi başlayalım yoksa itiraf ettiğin ihanetten mi?" şeklinde ifadelere yer verdi.

İrem Derici, ilk ihanetini affederek ilişkisine devam ettiği Cem Belevi tarafından ikinci kez ihanete uğradığı iddiasıyla ayrıldı. Sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalar yapan Derici'ye karşılık veren Belevi, şarkıcıyı sevdiğini ve ihanet iddialarının gerçek olmadığını söyledi. Ancak ikili arasındaki sular durulmayınca Derici'den bir paylaşım daha geldi.

CEM BELEVİ: ALDATMADIM, İÇİ RAHAT OLSUN

Belevi ile ayrılan Derici, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" dedi. Dün akşam konser verdiği mekanda Derici'ye cevap veren Belevi ise "Yürütemedik, olmadı. Adam gibi de seven bir adamım. Asla aldatma cümlelerini kabul etmiyorum. Onu hala çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Canı sağ olsun istediğini söyleyebilir. İçi rahat olsun benim de içim çok rahat" dedi.

İrem Derici, ihaneti kabul etmeyen Cem Belevi'yi yerden yere vurdu

"YAZ SONUNA KADAR İREM'İ ŞUTLARIM"

Cem Belevi'nin açıklamasını izleyen İrem Derici ise adeta çılgına döndü. Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Über samimiyetsiz açıklamayı izledim. Ben bir kaç saat uyuyup uyanıp her şeyi anlatayım ya, sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi he ne dersin? 'Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bir doldurayım. Şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konumuz. Yoksa alevler attığın Influencer'lar mı sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya bana fark etmez."

İrem Derici, ihaneti kabul etmeyen Cem Belevi'yi yerden yere vurdu
Cem Belevi, İrem Derici ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: Onu hala çok seviyorum Cem Belevi tarafından ikinci kez aldatılan İrem Derici'den zehir zemberek sözler: Saltanat sona erdi sefil popçu
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Cem Belevi, İrem Derici ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: Onu hala çok seviyorum Cem Belevi, İrem Derici ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: Onu hala çok seviyorum Cem Belevi, İrem Derici'yi Aldattı mı? İşte Gerçekler... Cem Belevi, İrem Derici'yi Aldattı mı? İşte Gerçekler...

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Son Dakika Magazin İrem Derici'nin Cem Belevi'ye karşı olan öfkesi dinmiyor! 'Aldatmadım' sözlerine yanıt geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrem Derici'nin Cem Belevi'ye karşı olan öfkesi dinmiyor! "Aldatmadım" sözlerine yanıt geldi - Son Dakika
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