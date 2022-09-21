İrem Derici'nin son pozu hayranlarından tam not aldı - Son Dakika
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İrem Derici'nin son pozu hayranlarından tam not aldı

21.09.2022 19:49

Geçtiğimiz günlerde göğüslerine yaptırdığı dolgu hakkındaki bir soruyu, "Göğüslerimden çok memnunum, göğüslerimi çok seviyorum" diye cevaplayan ünlü şarkıcı İrem Derici, teknede verdiği beyaz bikinili pozla sosyal medyayı salladı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan İrem Derici, Instagram'dan yaptığı paylaşımlara devam ediyor. Derici, geçtiğimiz günlerde sarı elbisesiyle verdiği derin göğüs dekolteli pozun ardından yeni bir poz daha yayınladı.

HAYRANLARI TAM NOT VERDİ

Artık yavaş yavaş yaza veda eden Derici, tekne üstünde beyaz bikinisiyle çektiği pozu Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçileriyle paylaştı. Derici'nin pozu, hayranlarından tam not aldı.

"GÖĞÜSLERİMİ ÇOK SEVİYORUM"

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde göğüslerine yaptırdığı dolgu hakkındaki bir soruyu "Göğüslerimden çok memnunum, göğüslerimi çok seviyorum" diye yanıtlamıştı.

İşte Derici'nin o pozu:

YORUMLAR
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İrem Derici, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Derici'nin son pozu hayranlarından tam not aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrem Derici'nin son pozu hayranlarından tam not aldı - Son Dakika
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