İrem Derici ve Cem Belevi Hollanda'da düşman çatlattı! - Son Dakika

Düet yaptıkları "Belki" parçasıyla hayranlarına büyük sürpriz yapan Cem Belevi ve İrem Derici'den aşk paylaşımları gelmeye devam ediyor. Cem Belevi, 21 Mart'ta 35. yaşına giren İrem Derici'nin doğum gününü kutlamak için sevgilisiyle birlikte soluğu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da aldı.

ROMANTİK ANLAR

Derici, sevgilisiyle birlikte geçirdiği romantik anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Paylaşımlarda neşeli halleriyle dikkat çeken İrem Derici ile Cem Belevi, Amsterdam sokaklarında el ele yürüdü. Derici ve Belevi'nin aşk pozları kısa süre takipçilerinden yoğun ilgi gördü.