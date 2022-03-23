Düet yaptıkları "Belki" parçasıyla hayranlarına büyük sürpriz yapan Cem Belevi ve İrem Derici'den aşk paylaşımları gelmeye devam ediyor. Cem Belevi, 21 Mart'ta 35. yaşına giren İrem Derici'nin doğum gününü kutlamak için sevgilisiyle birlikte soluğu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da aldı.
Derici, sevgilisiyle birlikte geçirdiği romantik anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Paylaşımlarda neşeli halleriyle dikkat çeken İrem Derici ile Cem Belevi, Amsterdam sokaklarında el ele yürüdü. Derici ve Belevi'nin aşk pozları kısa süre takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › İrem Derici ve Cem Belevi Hollanda'da düşman çatlattı! - Son Dakika