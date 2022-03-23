İrem Derici ve Cem Belevi Hollanda'da düşman çatlattı! - Son Dakika
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İrem Derici ve Cem Belevi Hollanda'da düşman çatlattı!

23.03.2022 17:14

Hollanda'ya giden İrem Derici ve Cem Belevi Amsterdam sokaklarında el ele gezdi. O anları takipçileriyle paylaşan çifte beğeni yağdı.

Düet yaptıkları "Belki" parçasıyla hayranlarına büyük sürpriz yapan Cem Belevi ve İrem Derici'den aşk paylaşımları gelmeye devam ediyor. Cem Belevi, 21 Mart'ta 35. yaşına giren İrem Derici'nin doğum gününü kutlamak için sevgilisiyle birlikte soluğu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da aldı.

ROMANTİK ANLAR

Derici, sevgilisiyle birlikte geçirdiği romantik anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Paylaşımlarda neşeli halleriyle dikkat çeken İrem Derici ile Cem Belevi, Amsterdam sokaklarında el ele yürüdü. Derici ve Belevi'nin aşk pozları kısa süre takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

İrem Derici ve Cem Belevi Hollanda'da düşman çatlattı!
Amsterdam aşıkları! İrem Derici ve Cem Belevi düşman çatlattı
Amsterdam aşıkları! İrem Derici ve Cem Belevi düşman çatlattı
Amsterdam aşıkları! İrem Derici ve Cem Belevi düşman çatlattı
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İrem Derici, Cem Belevi, Hollanda, 21 Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İrem Derici ve Cem Belevi Hollanda'da düşman çatlattı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrem Derici ve Cem Belevi Hollanda'da düşman çatlattı! - Son Dakika
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