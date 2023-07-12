İrem Helvacıoğlu, Bikinili Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı - Son Dakika
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İrem Helvacıoğlu, Bikinili Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı

12.07.2023 16:20

TRT 1'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinde başrol oynayan İrem Helvacıoğlu, tatil yaptığı Kaş'ta bikinili pozlarını paylaştı. Paylaşımına yorum ve beğeni yağan oyuncunun doğal güzelliği ve düzgün fiziği dikkat çekti. Şarkıcı Hadise de paylaşıma yorum yaparak Helvacıoğlu'nu övdü.

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinde Alp Navruz ile başrol oynayan İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından peş peşe bikinili pozlarını paylaştı. Oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

HADİSE'DEN YORUM GELDİ

Doğal güzelliği ve düzgün fiziğiyle sık sık adından söz ettiren oyuncu, şimdilerde Kaş'ta tatil yapıyor. Bikinisiyle ağaç üzerinde peş peşe pozlar veren Helvacıoğlu, 4,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Nerede kalmıştık" notunu yazdı. 33 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımına dakikalar içinde yorum ve beğeni yağmaya başladı. Şarkıcı Hadise ise paylaşıma "Sinek kuşum" yorumunu yaptı.

İşte İrem Helvacıoğlu'nun bikinili pozları...

Peş peşe bikinili pozlarını paylaşan İrem Helvacıoğlu, fiziğiyle hayran bıraktı
Peş peşe bikinili pozlarını paylaşan İrem Helvacıoğlu, fiziğiyle hayran bıraktı
Peş peşe bikinili pozlarını paylaşan İrem Helvacıoğlu, fiziğiyle hayran bıraktı
Peş peşe bikinili pozlarını paylaşan İrem Helvacıoğlu, fiziğiyle hayran bıraktı
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İrem Helvacıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Helvacıoğlu, Bikinili Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrem Helvacıoğlu, Bikinili Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı - Son Dakika
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