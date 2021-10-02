Üye Girişi
İrem Helvacıoğlu ve meslektaşı Fırat Çelik'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi - Son Dakika

İrem Helvacıoğlu ve meslektaşı Fırat Çelik'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi

02.10.2021 09:02

Geçtiğimiz mart ayında Eser Alp'ten ayrılan İrem Helvacıoğlu'nun bir süredir meslektaşı Fırat Çelik ile aşk yaşadığı iddia edildi. Önceki akşam bir mekanda sarmaş dolaş eğlendikleri konuşulan oyuncu çift, haklarındaki aşk iddiasına henüz herhangi bir cevap vermedi.

Son olarak ATV ekranında yayınlanan Baş Belası dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, uzun süredir birlikte olduğu Eser Alp ile mart ayında ayrıldı. Bir süredir yalnız olan oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü.

SARMAŞ DOLAŞ DANS ETTİLER

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre, güzel oyuncunun Fransa'dan Türkiye'ye dönen Fırat Çelik'te birlikte olduğu ortaya çıktı. İkili önceki akşam kalabalık arkadaş grubuyla Emirgan'da bir mekanda eğlendi. Gece boyu sarmaş dolaş dans eden çiftin ilişkilerini bir süredir gözlerden uzak yaşadığı öğrenildi.

"ERKEK ARKADAŞIMIN PAYLAŞIM YAPTIĞI YERDEKİ DİĞER KİŞİLERİN HESAPLARINI BULURUM"

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, daha önce yaptığı bir açıklamada kıskançlığına dikkat çekerek "Tam bir Sherlock Holmes'üm. Erkek arkadaşımın gittiği yerde paylaşım yapan diğer kişileri Instagram'dan bulurum. Sonra da ona 'Neden onlar orada?' diye sorarım" demişti.

İrem Helvacıoğlu, meslektaşı Fırat Çelik ile yeni bir aşka yelken açtı
İrem Helvacıoğlu, meslektaşı Fırat Çelik ile yeni bir aşka yelken açtı
İrem Helvacıoğlu ve meslektaşı Fırat Çelik'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi

İrem Helvacıoğlu, Baş Belası, Fırat, Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İrem Helvacıoğlu ve meslektaşı Fırat Çelik'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber 09:31 Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Kan donduran olay! Zehirleyerek öldürdükleri 4 köpekten birinin derisini yüzmüşler 09:15 Kan donduran olay! Zehirleyerek öldürdükleri 4 köpekten birinin derisini yüzmüşler Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı 09:00 Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı 07:57 Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı 07:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Başakşehir'de Emre Belözoğlu sesleri! Takımın başına geçmek için gün sayıyor 00:45 Başakşehir'de Emre Belözoğlu sesleri! Takımın başına geçmek için gün sayıyor
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi 23:00 Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı 21:26 Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı

Son Dakika Haberleri
09:37 Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Yönetimden büyük isyan
09:30 Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber
09:29 Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor
09:15 Kan donduran olay! Zehirleyerek öldürdükleri 4 köpekten birinin derisini yüzmüşler
09:08 Okuldan çıkan liseli kız öğrenciler parkta yumruk yumruğa kavga etti
09:01 Alkollü olarak çaldığı kamyonla, 10'dan fazla araca çarptı! Şehir adeta savaş alanına döndü
09:00 Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı
08:56 Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti
07:52 Korkunç kaza! Çorba içmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişi, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi
07:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı
Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Yönetimden büyük isyan Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Yönetimden büyük isyan         
09:38
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor         
09:29
Okuldan çıkan liseli kız öğrenciler parkta yumruk yumruğa kavga etti Okuldan çıkan liseli kız öğrenciler parkta yumruk yumruğa kavga etti         
09:09
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği öne sürülen kadın polisle ilgili inceleme başlattı Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği öne sürülen kadın polisle ilgili inceleme başlattı         
07:51
İngiltere'deki akaryakıt krizi büyüdü, silahlı kuvvetler devreye giriyor İngiltere'deki akaryakıt krizi büyüdü, silahlı kuvvetler devreye giriyor         
00:49
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış         
00:31
Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu         
21:27
'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı         
21:01
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek         
20:09
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi         
18:35
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı         
16:33
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 09:43:40. #1.11#
SON DAKİKA: İrem Helvacıoğlu ve meslektaşı Fırat Çelik'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement