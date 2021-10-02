İrem Helvacıoğlu ve meslektaşı Fırat Çelik'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi

Son olarak ATV ekranında yayınlanan Baş Belası dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, uzun süredir birlikte olduğu Eser Alp ile mart ayında ayrıldı. Bir süredir yalnız olan oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü.

SARMAŞ DOLAŞ DANS ETTİLER

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre, güzel oyuncunun Fransa'dan Türkiye'ye dönen Fırat Çelik'te birlikte olduğu ortaya çıktı. İkili önceki akşam kalabalık arkadaş grubuyla Emirgan'da bir mekanda eğlendi. Gece boyu sarmaş dolaş dans eden çiftin ilişkilerini bir süredir gözlerden uzak yaşadığı öğrenildi.

"ERKEK ARKADAŞIMIN PAYLAŞIM YAPTIĞI YERDEKİ DİĞER KİŞİLERİN HESAPLARINI BULURUM"

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, daha önce yaptığı bir açıklamada kıskançlığına dikkat çekerek "Tam bir Sherlock Holmes'üm. Erkek arkadaşımın gittiği yerde paylaşım yapan diğer kişileri Instagram'dan bulurum. Sonra da ona 'Neden onlar orada?' diye sorarım" demişti.