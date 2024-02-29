İsimleri aşk dedikodusuna karışmıştı! Ülkeye dönen Serenay Sarıkaya, soluğu Mert Demir'in konserinde aldı - Son Dakika
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İsimleri aşk dedikodusuna karışmıştı! Ülkeye dönen Serenay Sarıkaya, soluğu Mert Demir'in konserinde aldı

Dizisi final yaptıktan sonra Bali'ye tatile giden Serenay Sarıkaya, ülkeye döner dönmez soluğu aşk yaşadığı söylenen şarkıcı Mert Demir'in konserinde aldı. Demir'i izleyen Sarıkaya, şarkılara da eşlik etti.

29.02.2024 10:08  Güncelleme: 10:18
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Şarkıcı Mert Demir ile adı aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya Demir'in hit şarkısı 'Ateşe Düştüm'ün vokalliğini üstlenmişti. Haklarındaki aşk iddiasıyla ilgili net bir açıklama yapmayan ikili bir araya geldi. Başrol olduğu Aile dizisi final yapınca Bali'ye tatile giden Serenay Sarıkaya, Türkiye'ye gelir gelmez Demir'in konserine gitti.

Dün akşam İstanbul'daki bir mekanda konser veren Mert Demir, bıyığını kestiği yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti. Demir'i dinlemeye gelenler arasında Serenay Sarıkaya da vardı. Pop Bizde'de yer alan görüntülere göre, Sarıkaya Demir'i hayranlıkla izleyerek şarkılarını da eşlik etti. Öte yandan Sarıkaya'nın konser öncesi Demir ile kuliste zaman geçirdiği de ileri sürüldü.

İsimleri aşk dedikodusuna karışmıştı! Ülkeye dönen Serenay Sarıkaya, soluğu Mert Demir'in konserinde aldı
İsimleri aşk dedikodusuna karışmıştı! Ülkeye dönen Serenay Sarıkaya, soluğu Mert Demir'in konserinde aldı
İsimleri aşk dedikodusuna karışmıştı! Ülkeye dönen Serenay Sarıkaya, soluğu Mert Demir'in konserinde aldı
İsimleri aşk dedikodusuna karışmıştı! Ülkeye dönen Serenay Sarıkaya, soluğu Mert Demir\'in konserinde aldı

Serenay Sarıkaya, Mert Demir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İsimleri aşk dedikodusuna karışmıştı! Ülkeye dönen Serenay Sarıkaya, soluğu Mert Demir'in konserinde aldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Erol MARASLI: Milleti ilğilendiriyormu kesinlikle hayır. 14 2 Yanıtla

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