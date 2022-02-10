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İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan, bambaşka birine döndü - Son Dakika

İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan, bambaşka birine döndü

10.02.2022 10:54

Ahu Tuğba ile yaşadığı aşkla adını duyuran ve sonrasında izdivaç programlarındaki danslarıyla adından söz ettiren Meriç Erkan, maneviyata yöneldi. Sakal bırakarak sarık takan ve adını da Mahmut Erkan olarak değiştiren ünlü isim, Esra Erol'un programında yaptıklarının da kurgu olduğunu ifade etti.

Yıllar önce Ahu Tuğba ile aşk yaşayan ve sonrasında Esra Erol'un izdivaç programına çıkan Meriç Erkan, ilginç danslarıyla hafızalara kazınmıştı. Canlı yayınlardaki halleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü isim imaj değiştirerek yıllar sonra ortaya çıktı.

"İSLAMİYET'E DAHA UYGUN ŞEKİLDEYİM"

Maneviyata yönelen Meriç Erkan, giyim tarzını değiştirip sarık takmaya başladı. Erkan, Meriç olan adını da Mahmut olarak değiştirdi. Yeni Şafak'a yaşadığı süreçten bahseden ünlü isim, "Ben aynı adamım ama hayat insanı başka taraflara geçiyor. İslamiyet'e daha uygun şekildeyim. Bu şekilde çıkmak istemedim.

İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan, son haliyle bambaşka biri oldu

Görüntümüzden mutluluk duyuyoruz. Bu Rabbimle aramdaki hesaplaşma. Nasıl yaşamışız böyle? Kimseyi yadırgamıyorum biz de bu yoldan geçtik" ifadelerini kullandı.

İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan, imajını ve adını değiştirdi

"ESRA EROL'UN PROGRAMI KURGUYDU"

"En son kefeni giyeceksin. Bu kadar lüks araçlardan sonra en son cenaze arabasına gireceksin. O güzel köşklerden sonra kabre. Mahmut Erkan'la güvende olduğumu hissettim" diyen Erkan, Esra Erol'un izdivaç programında da bahsetti. Danslarıyla damga vurduğu Esra Erol'un programı için "Hepsi kurguydu" itirafını yapan Erkan, "Ben bir bayanla bir araya gelmiyorum" dedi.

İşte Meriç Erkan'ın son hali...

İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan, son haliyle bambaşka biri oldu
İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan, son haliyle bambaşka biri oldu
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Ahu Tuğba, İslamiyet, Esra Erol, Meriç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan, bambaşka birine döndü - Son Dakika Magazin


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