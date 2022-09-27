Haluk Levent davet edildiği etkinliğin yerini karıştırdı! İstanbul yerine Adana'ya gitti - Son Dakika
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Haluk Levent davet edildiği etkinliğin yerini karıştırdı! İstanbul yerine Adana'ya gitti

27.09.2022 16:13

Adana Lezzet Festivali'ne davet edilen Haluk Levent, Adana Valisi Süleyman Elban'ı yanlış anlayınca İstanbul yerine Adana'ya gitti. Başına gelenleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, "Tüm Adana, İstanbul'a toplanmış, ben ise Adana'ya gelmişim" notunu düştü.

Şarkılarının yanı sıra kurucusu olduğu Ahbap Derneği'yle yaptığı yardımlarla sık sık gündeme gelen Haluk Levent, Adana Valisi Süleyman Elban tarafından İstanbul'daki Adana Lezzet Günleri'ne davet edildi. Telefon konuşmasında etkinliğin düzenlendiği ili yanlış anlayan Levent, yaşadığı komik olayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

FESTİVALE DAVET EDİLDİ

İstanbul Ortaköy'de düzenlenen Adana Lezzet Günleri etkinlik için Adana'ya giden Levent, yaşadığı yanlış anlaşılmayı 6 milyon takipçisinin bulunduğu Twitter hesabından sevenleriyle paylaştı. Levent paylaşımında şunları yazdı:

"İki gün önce Adana Valisi Sayın Elban aradı.

- Adana Lezzet Günleri kapsamında 27 Eylül'de bir kahvaltı veriyoruz. Gelir misiniz?

- Tabii ki Sayın Valim. Az önce; - Sayın Valim sabah kahvaltı nerede?

- Ortaköy'de.

- Ortaköy! Ama ben Adana'ya geldim.

- Yapmayın ya..."

"TÜM ADANA İSTANBUL'A TOPLANMIŞ, BEN İSE ADANA'YA GELMİŞİM"

Sözlerine devam eden şarkıcı, "Az önce bu durum yaşandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı aradım. O da, 'Valimiz Süleyman Elban yanımda Halukcuğum. Dur, telefona vereyim' dedi. Valimiz de inanamadı... Ben Adana'ya çağrıldığımı zannederken tüm Adana İstanbul'a toplanmış, ben ise Adana'ya gelmişim" dedi.

İstanbul'daki etkinliğin yerini karıştıran Haluk Levent, yanlışlıkla Adana'ya gitti
İstanbul'daki etkinliğin yerini karıştıran Haluk Levent, yanlışlıkla Adana'ya gitti
İstanbul'daki etkinliğin yerini karıştıran Haluk Levent, yanlışlıkla Adana'ya gitti
İstanbul'daki etkinliğin yerini karıştıran Haluk Levent, yanlışlıkla Adana'ya gitti
İstanbul'daki etkinliğin yerini karıştıran Haluk Levent, yanlışlıkla Adana'ya gitti
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Haluk Levent, İstanbul, Adana, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Haluk Levent davet edildiği etkinliğin yerini karıştırdı! İstanbul yerine Adana'ya gitti - Son Dakika


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