İstanbul'daki 100. yıl kutlamalarını beğenmeyen Sinan Akçıl'ın sözleri tepki çekti

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'deki saldırılarına devam ediyor. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği saldırılardan dolayı Cumhuriyetin 100 yılında sahneye çıkmayan Sinan Akçıl, İstanbul'da da yapılan gösterileri beğenmedi. Akçıl'ın sözleri ise takipçilerini kızdırdı.

"BU ZULÜM NORMALE DÖNÜNCE 100. YIL KONSERLERİMİZİ YAPACAĞIZ"

Filistin halkına olan hassasiyetinden dolayı kutlamalarda yer almadığını söyleyen Sinan Akçıl, "Ben 100. yıl konserini yapmıyorum Filistin'e duyduğumuz hassasiyetten dolayı. Sultangazi, Kahramankazan, Bağcılar ilçelerimizin değerli başkanları ile konuştuk. Bu zulüm normale dönünce daha da coşkuyla yapacağız 100. yıl konserlerimizi inşallah" dedi.

"KÜLTÜR YOLU ETKİNLİKLERİ DAHA KALABALIK VE GÖRKEMLİYDİ"

İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılan 100. yıl kutlamalarını beğenmeyen Sinan Akçıl, X hesabından yaptığı paylaşımda "Şunu açıkça söylemek istiyorum ki; bu sene gerçekleşen Kültür Yolu konserleri özellikle Anadolu ayakları İstanbul'da yapılan 100. yıl konser etkinliklerinden daha kalabalıktı ve sahne olacak daha görkemliydi. Seneye bekleriz kendi gözlerinizle görmeye. Biraz daha çaba ile 101'inci yılda İstanbul'da çok daha güzel kutlamalar olacaktır inanıyorum" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Sinan Akçıl'ın kutlamalarla ilgili söyledikleri sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Akçıl'ın paylaşımına "Sen destek göstermeyip yapılanı da kötülüyor musun?" ve "Kim kimden daha iyi kutlayacak diye yarış yapmıyoruz. Kıyas yapmak hoş değil" yorumları yapıldı.

İşte Sinan Akçıl'ın paylaşımına yapılan bazı yorumlar...