 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'daki 100. yıl kutlamalarını beğenmeyen Sinan Akçıl'ın sözleri tepki çekti - Son Dakika

İstanbul'daki 100. yıl kutlamalarını beğenmeyen Sinan Akçıl'ın sözleri tepki çekti

Son Güncelleme: 30.10.2023 10:59

Filistin'de yaşananlardan dolayı 100. yıl kutlamalarında konser vermeyen Sinan Akçıl, İstanbul'da yapılan kutlamaları beğenmedi. "Biraz daha çaba ile 101'inci yılda İstanbul'da çok daha güzel kutlamalar olacaktır inanıyorum" diyen şarkıcının sözleri tepki çekti.

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'deki saldırılarına devam ediyor. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği saldırılardan dolayı Cumhuriyetin 100 yılında sahneye çıkmayan Sinan Akçıl, İstanbul'da da yapılan gösterileri beğenmedi. Akçıl'ın sözleri ise takipçilerini kızdırdı.

"BU ZULÜM NORMALE DÖNÜNCE 100. YIL KONSERLERİMİZİ YAPACAĞIZ"

Filistin halkına olan hassasiyetinden dolayı kutlamalarda yer almadığını söyleyen Sinan Akçıl, "Ben 100. yıl konserini yapmıyorum Filistin'e duyduğumuz hassasiyetten dolayı. Sultangazi, Kahramankazan, Bağcılar ilçelerimizin değerli başkanları ile konuştuk. Bu zulüm normale dönünce daha da coşkuyla yapacağız 100. yıl konserlerimizi inşallah" dedi.

İstanbul'daki 100. yıl kutlamalarını beğenmeyen Sinan Akçıl'ın sözleri tepki çekti

"KÜLTÜR YOLU ETKİNLİKLERİ DAHA KALABALIK VE GÖRKEMLİYDİ"

İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılan 100. yıl kutlamalarını beğenmeyen Sinan Akçıl, X hesabından yaptığı paylaşımda "Şunu açıkça söylemek istiyorum ki; bu sene gerçekleşen Kültür Yolu konserleri özellikle Anadolu ayakları İstanbul'da yapılan 100. yıl konser etkinliklerinden daha kalabalıktı ve sahne olacak daha görkemliydi. Seneye bekleriz kendi gözlerinizle görmeye. Biraz daha çaba ile 101'inci yılda İstanbul'da çok daha güzel kutlamalar olacaktır inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki 100. yıl kutlamalarını beğenmeyen Sinan Akçıl'ın sözleri tepki çekti

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Sinan Akçıl'ın kutlamalarla ilgili söyledikleri sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Akçıl'ın paylaşımına "Sen destek göstermeyip yapılanı da kötülüyor musun?" ve "Kim kimden daha iyi kutlayacak diye yarış yapmıyoruz. Kıyas yapmak hoş değil" yorumları yapıldı.

İşte Sinan Akçıl'ın paylaşımına yapılan bazı yorumlar...

İstanbul'daki 100. yıl kutlamalarını beğenmeyen Sinan Akçıl'ın sözleri tepki çekti
İstanbul'daki 100. yıl kutlamalarını beğenmeyen Sinan Akçıl'ın sözleri tepki çekti
İstanbul'daki 100. yıl kutlamalarını beğenmeyen Sinan Akçıl'ın sözleri tepki çekti

Sinan Akçıl, Filistin, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İstanbul'daki 100. yıl kutlamalarını beğenmeyen Sinan Akçıl'ın sözleri tepki çekti - Son Dakika


Son Dakika
10:47 Galatasaray'dan tartışma yaratacak Icardi kararı: İğneyle oynamaya devam edecek
10:46 İstanbul'daki 100. yıl kutlamalarını beğenmeyen Sinan Akçıl'ın sözleri tepki çekti
10:39 Resepsiyona damga vuran görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan öylece kalakaldı
10:37 1.7 milyar liralık ödeme yarın çay üreticilerinin hesaplarında olacak
10:36 Görüntü Bağdat Caddesi'nden! Bayrak asmayan Apple mağazası kalabalığın hedefi oldu
10:20 Görüntüler kan donduruyor! Öldürdükleri Filistinlinin cesedini araca bağlayıp sürüklediler
10:03 Google yanlışlıkla doları 4 lira birden düşürdü, ortalık karıştı! Peki kur şu an ne kadar?
09:58 Dağıstan'a inen İsrail uçağını basıp Yahudi arayan 60 kişi tutuklandı
09:54 Fenerbahçe maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den Süper Lig için tarihi iddia: Rekor kıracaklar
04:25 Çiftlik köyünde kadınlar Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2023 11:05:34. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'daki 100. yıl kutlamalarını beğenmeyen Sinan Akçıl'ın sözleri tepki çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement