Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Doruk Doğrusöz, yeni ilişkisini sosyal medya hesabından ilan etti

Bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Neslihan Doğrusöz, 2019 yılında cinsiyet değiştirerek adını "Doruk" olarak değiştirdi. Bir dönem Sevda Demirel ile aşk yaşayan Doruk Doğrusöz, sosyal medya hesabından hem son halini hem de yeni ilişkisini paylaştı.

"HİSSEDİLEN HER ŞEYE CÜMLE KURULAMIYOR"

Bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Doğrusöz, Gizem Sertyalçın ile aşk yaşamaya başladı. Ünlü isim, yeni ilişkisini de Instagram hesabından "Hissedilen her şeye cümle kurulamıyor" notuyla paylaştığı romantik pozlarla duyurdu. Doğrusöz'ün sakallı imajı takipçilerinden de tam not aldı. Doğrusöz'ün ilişkisini ilan ettiği paylaşımını gören takipçileri ise "Çok yakışmışsınız" yorumlarında bulundu.

DORUK DOĞRUSÖZ KİMDİR?

Doruk Doğrusöz, 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Geçtiğimiz yıllarda katıldığı İşte Benim İsimli yarışmada, dahil olduğu ilk gün jüri üyelerinde tam not alan ve hayatına dair söyledikleriyle iddialı bir rakip imajı çizen Doğrusöz, reklam çekimlerinde, moda ve kapak çekimlerinde styling danışmanlığı yapıyor. 2005 yılından bugüne moda dünyasının içerisinde yer alan Doğrusöz, Marie Claire, Elle, Vogue gibi birçok önemli dergide görev aldı.