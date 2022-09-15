İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, "Barça yenerse soyunacağım" demişti! Skor taraftarı üzdü - Son Dakika
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İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, "Barça yenerse soyunacağım" demişti! Skor taraftarı üzdü

15.09.2022 13:57

İtalya'nın en sevilen spor spikeri Diletta Leotta, Bayern Münih ve Barcelona karşılaşması öncesi hayranlarını heyecanlandıran bir söz vermişti. Güzel model, Barcelona'nın maçı 3-0 kazanması durumunda rövanş maçını çıplak izleyeceğinin sözünü vermişti. Maçı Bayern Münih alınca model de sözünü gerçekleştiremedi.

İtalyan model Diletta Leotta ve Seri A yayıncı kuruluşu DAZN'ın muhabiri Diletta Leotta, geçen salı günü Bayern Münih'in Barcelona'yı 2-0 yendiği maç öncesi, Barcelona'nın Bayern'e üç gol atması durumunda Nou Camp stadyumunda çıplak gezme sözü verdi.

TARAFTARLAR GALİBİYETE SEVİNEMEDİ

Modelin bu sözünden sonra sadece Barcelonalı değil, Bayernli taraftarlar da maçın skorunu dört gözle bekledi. Fakat Bayern'in Barcelona'yı yenmesi ile iki takım taraftarlarının sevinci de kursaklarında kaldı.

RÖVANŞTA SOYUNACAKTI

Barcelona, Bayern'i yenmiş olsa 26 Eylülde Nou Campta oynanacak olan maç öncesi model sahada çıplak bir şekilde yürüyecekti.

MODEİN SÖZÜNÜ TUTACAĞI GÜNÜ BEKLİYORLAR

Güzel spikerin ilk maçtan istediği sonuç çıkmamasına rağmen dünya genelinde bazı futbolseverler, modelin yine de Nou Camp'ta çıplak bir şekilde yürüyeceği ümidini taşımaya devam ediyor.

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Son Dakika Magazin İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, 'Barça yenerse soyunacağım' demişti! Skor taraftarı üzdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, "Barça yenerse soyunacağım" demişti! Skor taraftarı üzdü - Son Dakika
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