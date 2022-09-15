İtalyan model Diletta Leotta ve Seri A yayıncı kuruluşu DAZN'ın muhabiri Diletta Leotta, geçen salı günü Bayern Münih'in Barcelona'yı 2-0 yendiği maç öncesi, Barcelona'nın Bayern'e üç gol atması durumunda Nou Camp stadyumunda çıplak gezme sözü verdi.
Modelin bu sözünden sonra sadece Barcelonalı değil, Bayernli taraftarlar da maçın skorunu dört gözle bekledi. Fakat Bayern'in Barcelona'yı yenmesi ile iki takım taraftarlarının sevinci de kursaklarında kaldı.
Barcelona, Bayern'i yenmiş olsa 26 Eylülde Nou Campta oynanacak olan maç öncesi model sahada çıplak bir şekilde yürüyecekti.
Güzel spikerin ilk maçtan istediği sonuç çıkmamasına rağmen dünya genelinde bazı futbolseverler, modelin yine de Nou Camp'ta çıplak bir şekilde yürüyeceği ümidini taşımaya devam ediyor.
Son Dakika › Magazin › İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, 'Barça yenerse soyunacağım' demişti! Skor taraftarı üzdü - Son Dakika