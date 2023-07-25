Çalışanları tarafından dövülen Danilo Zanna, Türkiye'yi terk mi ediyor? Bakın ülkemiz hakkında neler söyledi

Restoranının önünde, işten çıkarıldıkları söylenen 2 çalışanı tarafından darp edilen İtalyan Şef Danilo Zanna, Türkiye'yi terk edeceğine yönelik iddiaları yalanlayarak "Hiçbir eylem, insan ve olay beni Türkiye'ye ve içinde yaşayan toplumuna duyduğum sevgi ve saygıyı benden alamaz" dedi.

RESTORAN ÖNÜNDE DARP EDİLDİ

Danilo Zanna'nın Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde bulunan restoranının önünde iddiaya göre Danilo Zanna'ya ait restoranın 2 eski çalışanı işten çıkarıldıkları gerekçesiyle Danilo Zanna'nın yanına gelerek tartışma çıkardı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle işletme zincirinin İzmir şube müdürü darp edildi.

"HİÇBİR EYLEM TÜRKİYE'YE OLAN SEVGİYİ BENDEN ALAMAZ"

Üzücü olayın ardından ülkeyi terk edeceği söylenen ünlü şef Danilo Zanna sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Türk milleti için hissettiklerim sağlam ve derin kökleri olan bir duygudur. Sadece bu milletin sınırsız güzelliği, dünya için temsil ettiği kadim tarihi, muhteşem denizleri ve manzaraları değil ve hatta bunca yıldır hala keşfetmeye devam ettiğim inanılmaz gastronomi hazinesi bile değil. Türk millete olan sevgim, yaşayan insanlardan, karakterlerinden, adeta beni oğulları gibi karşılamalarından geliyor. Sevgim son 10 yılda yollarını benimkiyle iç içe geçirmiş, bu muhteşem kültürü ve Türk milletini keşfetmeme, öğrenmeme, yaşamama neden olan tüm o harika insanlara bağlıdır. Hiçbir eylem, insan ve olay beni Türkiye'ye ve içinde yaşayan toplumuna duyduğum sevgi ve saygıyı benden alamaz. Seni seviyorum Türkiye ve hayatıma girip beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim ve en çokta destek mesajlarınız, yanımda olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi.

"İŞİMİN BAŞINDAYIM"

Öte yandan restoranının Vadistanbul'da bulunan şubesinde görüntülendi. Snobmagazin'de yer alan habere göre, ayak üstü muhabirlerle sohbet eden Zanna, "Daha önce de söylediğim gibi her zaman şiddete karşıyım fakat böyle kötü bir olay yaşandı. Gereken şikayetleri yaptım. İşimize engel olmasına asla izin vermem. Her zaman işimin başındayım abiciğim" dedi. "Tatil planı sorularına ise, "aileyi çok özledim o yüzden İtalya'ya gideceğim" dedi.