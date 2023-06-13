"Sektörde kıskançlık var" diyen Ivana Sert'ten yıllar sonra gelen itiraf: Şampuanıma asit koydular - Son Dakika
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"Sektörde kıskançlık var" diyen Ivana Sert'ten yıllar sonra gelen itiraf: Şampuanıma asit koydular

13.06.2023 17:01

Stil İkonu yarışmasında jüri üyeliği yapan Ivana Sert, Türkiye'ye geliş hikayesinden bahsederken yaşadığı zor günleri anlattı. Türkiye'ye geldiği ilk dönemlerde çok çalışıp yatırım yaptığını söyleyen Sert, sektördeki kıskançlıklara da değinerek, banyodaki şampuanına asit konulduğunu söyledi.

Son olarak YouTube kanalında yayınlanan Stil İkonu yarışmasında jüri üyeliği yapan Ivana Sert, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Türkiye'ye geliş hikayesinden bahseden Sert, yaşadığı zor günleri anlatırken yaşadıklarıyla ağızları açık bıraktı.

"TÜRKİYE'YE GELDİĞİM HER ŞEY TERS GİTTİ, PSİKOLOJİM BOZULDU"

"Türkiye'de nasıl karşılandın?" sorusu üzerine konuşan Ivana Sert, "Buradaki karşılanmam çok ışıltılı olmadı. Yarışma için Türkiye'ye gelmiştim sonra ajanslarla işbirliği yaparak çalışmalara başladım. Birçok aksilik yaşadım. İlk zamanlar başıma çok şey geldi. İstanbul'a geldiğimde valizlerim gelmedi ve kıyafetsiz kaldım. Katıldığım yarışmayı da 2 tane tişörtle geçtim. Çok aksilikler yaşadım. O dönem benim için her şey ters gitti. O yüzden de geri dönmeyi çok istedim ama ajanslar kalmamı istedi. Litvanya'dan gelen bir oda arkadaşım vardı o da bana yıllardır buraya çalıştığını ve başına bir şey gelmediğini söylemişti. Ama benim o dönemde psikolojim bozulmuştu" dedi.

'Sektörde kıskançlık var' diyen Ivana Sert'ten kan donduran sözler: Şampuanıma asit koydular

"TÜRKİYE'DE İLK 6 AY ÇOK ÇALIŞIP ARABA VE EV ALDIM"

Türkiye'ye geldiği ilk dönemler çok çalışıp yatırım yaptığından bahseden ünlü isim, "Ben bu ülkeye kendimi her zaman ait hissettim, hiçbir zaman yabancılık çekmedim. Hep mutluydum ve burası için kutsal toprak derim. Söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Annemi ve ablamı bırakarak ekmeğimi kazanmak için geldim. Karşıma hep iyi insanlar çıktı. Türkiye beni çok sevdi ben de onu çok sevdim. Burada ilk 6 ay çok çalıştım. O dönem kendime hemen bir araba ve ev aldım. Sırbistan'da iki tane butiğim vardı Türkiye'den kıyafet alarak ticaret yapıyordum. Başında da annem ve ablam vardı. Laleli ve Merter'e çok gittim" şeklinde konuştu.

'Sektörde kıskançlık var' diyen Ivana Sert'ten kan donduran sözler: Şampuanıma asit koydular

"ŞAMPUANIMA ASİT KOYMUŞLAR"

Erkek egemen bir sektörde nasıl var olduğundan bahseden Ivana Sert, sözlerine şöyle devam etti: "Dilini bilmediğim insanların arasındaydım. Yaptığım işin sonunda nasıl olacağını bilmiyordum. Bizim sektörde çok kıskançlık vardı. Mankenlik evinde 2-3 kız birlikte kalıyorduk. Banyodaki şampuanım içine asit koymuşlardı. Kullanmadan önce koklayınca anladım. Çok iş alıyorum ve kazanıyorum diye kızlar kötü olmamı istediği için yapmış. Beni Allah korudu. Bazen çok şeyler yaşadım. Ben hep iyi niyetli olmaya çalışıyorum çünkü insanların psikolojisi bozuk olabilir iyi bir dönemde olmayabilir. Bugüne kadar kimseye kötü niyetle bakmadım."

'Sektörde kıskançlık var' diyen Ivana Sert'ten kan donduran sözler: Şampuanıma asit koydular
'Sektörde kıskançlık var' diyen Ivana Sert'ten kan donduran sözler: Şampuanıma asit koydular
'Sektörde kıskançlık var' diyen Ivana Sert'ten kan donduran sözler: Şampuanıma asit koydular
YORUMLAR (3)
  • BACII SIRTLAYAN: eee sen bide bizi düşün.. :D Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Fikri : Beter ol.. Türkiye ye ÇOK şey kattın sanki.. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Şevki SÜNGER: ben 35 senedir çalışıyorum kiramı zor ödüyorum maşallah hatuna 6 ayda ev araba almış Türkiye neymişte biz kıymetini bilmiyormuşuk Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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Gökay Kalaycıoğlu, Ivana Sert, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Sektörde kıskançlık var' diyen Ivana Sert'ten yıllar sonra gelen itiraf: Şampuanıma asit koydular - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Sektörde kıskançlık var" diyen Ivana Sert'ten yıllar sonra gelen itiraf: Şampuanıma asit koydular - Son Dakika
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