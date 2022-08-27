İzel-Çelik-Ercan'dan 30 Yıl Sonra İlk Konser - Son Dakika
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İzel-Çelik-Ercan'dan 30 Yıl Sonra İlk Konser

27.08.2022 15:56
İzel-Çelik-Ercan'dan 30 Yıl Sonra İlk Konser

İzel-Çelik-Ercan, 30 yıl sonra yeniden bir araya geldi ve Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi.

Türk pop müziğinin efsane müzik grubu İzel-Çelik-Ercan Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da iki gün üst üste sahne aldı. Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen, biletleri günler öncesinden tükenen konserler serisinin ikinci gününde de kapıda kuyruklar oluştu.

30 yıl aradan sonra sevenleriyle buluşmayı çok özlediğini belirten fenomen grup, unutulmaz 'Özledim' şarkısını misafirlerine hitap ederek 'Özledik Sizi Biz' olarak seslendirdi. Kuruçeşme Açıkhava'yı dolduran 3 bin kişinin hemen her şarkıyı ezbere söylediği gecede tam bir müzik şöleni yaşandı.

İZEL-ÇELİK-ERCAN'IN IŞIK SELİ!

Dinleyicilerin duygusal şarkılarda telefonlarının ışıkları yakarak gruba eşlik etmesiyle, Kuruçeşme'de muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Konserin sonunda izleyicilerin tezahüratları eşliğinde sahneye dönen grup 'Ara Ara', 'Öyle Bir Geçer Zamanki' ve 'Anlayamazsın' şarkılarını seslendirdi.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin İzel-Çelik-Ercan'dan 30 Yıl Sonra İlk Konser - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzel-Çelik-Ercan'dan 30 Yıl Sonra İlk Konser - Son Dakika
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