Dilan Çiçek kırmızı halıda fırtına gibi esti! Derin dekolteli elbisesi beğeni topladı - Son Dakika
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Dilan Çiçek kırmızı halıda fırtına gibi esti! Derin dekolteli elbisesi beğeni topladı

02.12.2022 10:20

İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'la evlilik kararı alıp ayrulan oyuncu Dilan Çiçek Deniz GQ Men of the Year etkinliğine katıldı. Derin göğüs dekoltesiyle gecede boy gösteren güzel oyuncuyu beğenen de oldu beğenmeyen de.

GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri" dün akşam görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede adeta şıklık yarışı vardı. Gösteri dünyasının güzelleri hem iddialı hem de çık kıyafetleriyle göz kamaştırdı.

GÖZ KAMAŞTIRDI

Geceye derin göğüs dekolteli kıyafetle katılan Dilan Çiçek Deniz ise fiziği ve güzelliği ile tüm bakışları üzerinde topladı.

FAZLA İDDİALI BULDULAR

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında geceden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Güzel oyuncu iddialı tarzından dolayı bazı kullanıcılar tarafından eleştirilse de hayranları Çiçek'e beğeni yağdırdı.

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Dilan Çiçek Deniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dilan Çiçek kırmızı halıda fırtına gibi esti! Derin dekolteli elbisesi beğeni topladı - Son Dakika


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