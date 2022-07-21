İzzet Antebi'nin eski eşi, sosyal medya hesabından Antebi'nin Çağla Şikel'le mesajlarını yayınladı - Son Dakika
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İzzet Antebi'nin eski eşi, sosyal medya hesabından Antebi'nin Çağla Şikel'le mesajlarını yayınladı

21.07.2022 13:47

İş insanı İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı, sosyal medya hesabından Antebi'nin Çağla Şıkel ile yasak aşk yaşadığını öne sürerek bir dizi mesajları yayınladı. "Daha evlilik kararımız kesinleşmeden yaşanan aşka bak" diyen Sarı, Şıkel ile Antebi'nin kalp emojilerinin yer aldığı mesajlaşmalarını ifşa etti.

Şimdilerde oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşayan sosyetik iş insanı İzzet Antebi, eski eşi Didem Sarı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sarı, paylaşımlarında Antebi ile evliliği devam ederken Çağla Şıkel'le yakınlaştığını ileri sürdü.

MESAJLARI İFŞA ETTİ

Instagram hesabından Çağla Şıkel ile eski eşi İzzet Antebi'nin evliyken yaptığı yazışmalarını ifşa eden Sarı, "Daha evlilik kararı kesinleşmeden yaşanan aşka bak" ifadelerini kullandı. Mesajlarda Antebi'nin Şıkel'e "Dünya güzeli" dediği ünlü mankenin de "Bütün gece aklım sendeydi" yazdığı görüldü. Öte yandan ikilinin birbirine kırmızı kalp emojisi göndermesi de dikkatlerden kaçmadı.

Mesajlar magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken Çağla Şıkel'den henüz bir açıklama gelmedi.

Didem Sarı, eski eşi İzzet Antebi ile Çağla Şıkel'in mesajlaşmalarını ifşa etti
Didem Sarı, eski eşi İzzet Antebi ile Çağla Şıkel'in mesajlaşmalarını ifşa etti
Didem Sarı, eski eşi İzzet Antebi ile Çağla Şıkel'in mesajlaşmalarını ifşa etti
İzzet Antebi ve Didem Sarı
Didem Sarı, eski eşi İzzet Antebi ile Çağla Şıkel'in mesajlaşmalarını ifşa etti
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İzzet Antebi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İzzet Antebi'nin eski eşi, sosyal medya hesabından Antebi'nin Çağla Şikel'le mesajlarını yayınladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzzet Antebi'nin eski eşi, sosyal medya hesabından Antebi'nin Çağla Şikel'le mesajlarını yayınladı - Son Dakika
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