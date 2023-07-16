Jane Birkin hayatını kaybetti - Son Dakika
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Jane Birkin hayatını kaybetti

16.07.2023 17:20

İngiliz aktrist ve şarkıcı Jane Birkin, Fransa'nın başkenti Paris'teki evinde ölü bulundu. 76 yaşındaki sanatçı, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir konserlerini iptal etmekteydi.

Bir döneme damga vuran İngiliz aktrist ve şarkıcı Jane Birkin hayatını kaybetti. Bakıcısı oyuncunun cansız bedenini evinde buldu.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Fransız gazetesi Le Parisien ve Fransız TV'si BFM TV'nin aktardığı haberlerde Birkin'in cansız bedeninin Fransa'nın başkenti Paris'teki evinde ölü bulunduğu belirtildi.

Ünlü oyuncu Jane Birkin, evinde ölü bulundu

"SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYORDU"

76 yaşındaki sanatçı 1969 yılında sevgilisi Fransız müzisyen Serge Gainsbourg ile söylediği, "Je t'aime…moi non plus" isimli şarkıyla ününü uluslararası arenaya yaymıştı. Fransız Le Parisien gazetesi, "Fransızların en sevdiği İngiliz kadını" olarak tanımladığı Birkin'in son dönemde sağlık sorunları yaşadığını aktardı. Birkin'in sağlık sorunları nedeniyle bazı konserlerini iptal ettiği belirtildi. Birkin, Mayıs ayında yaptığı açıklamada konserlerini iptal ederek, "Ben her zaman büyük bir iyimser oldum ve sizlerin karşısına çıkıp konser vermek için biraz daha zamana ihtiyacım olduğunu anladım" demişti.

Ünlü oyuncu Jane Birkin, evinde ölü bulundu
Ünlü oyuncu Jane Birkin, evinde ölü bulundu
Ünlü oyuncu Jane Birkin, evinde ölü bulundu
YORUMLAR (1)
  • Mehmet Uvez: neden gençlik resimleri var 76 yaşındaymış zaten Cevap Yaz 21 3 Yayından Kaldır
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