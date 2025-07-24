Jennifer Lopez Antalya'da Konser Verdi - Son Dakika
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Jennifer Lopez Antalya'da Konser Verdi

Jennifer Lopez Antalya\'da Konser Verdi
24.07.2025 14:39
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Jennifer Lopez, 56. doğum gününü kutlayarak Antalya'da 35 şarkı söyledi, 50 dansçıyla sahne aldı.

DÜNYACA ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, Antalya'da konser verdi. Sahnede 50 dansçının eşlik ettiği Lopez, 35 şarkı seslendirdi. Lopez, konser öncesi sahnede doğum gününü de ekibiyle birlikte kutladı.

Jennifer Lopez, 6 yıl aranın ardından Türkiye'deki hayranlarıyla yeniden buluştu. Sanatçı, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında dün akşam Antalya Belek'teki Regnum Carya Otel'de sahneye çıktı. Lopez'in konseri için 650 avrodan satışa sunulan bilet fiyatları 1000 avroya kadar yükselirken, 15 bin avrodan başlayan localar ise 35 bin avroya kadar alıcı buldu. 85 kişilik ekiple Antalya'ya gelen Lopez, sahnede 50 dansçı eşliğinde 35 şarkı seslendirdi. Özel performansı ve dans ekibiyle unutulmaz şarkılarını seslendiren Jennifer Lopez'i, dünyadan ve Türkiye'den sanat, spor, iş ve cemiyet hayatından misafirler izledi. Konserde; Rosie Huntington-Whiteley, Chiara Ferragni, Roelof Johannes, Valeriya ve Iosif Prigozhin, Leonie Hanne, Kseniya Borodina, Kamila Abdelali, Rabia Soytürk, Zuhal Topal, Seda Bakan, Bensu, Hande ve Bedirhan Soral, Gamze Erçel, Yeliz Korkmaz, Sadettin Saran, Yılmaz Vural, Nurten ve Fikret Öztürk, Real Madridli futbolcular Arda Güler, Antonio Rüdiger ve David Alaba gibi isimler yer aldı.

YENİ YAŞINI KUTLADI

Jennifer Lopez, 56'ncı yaşını, konser öncesinde sahnede hazırlanan pastayla, ekip arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Lopez, dans edip eğlendiği doğum günü kutlamasını sosyal medyadan yaptığı canlı yayında takipçileriyle de paylaştı.

TÜM CAMLARI KURŞUN GEÇİRMEZ

Konser öncesi 22 Temmuz'da Antalya'ya gelen Lopez, Regnum Carya'da geceliği 25 bin avro olan, 3 katlı ve 3 bin 500 metrekarelik mağara temalı, tüm camları kurşun geçirmez özellikli villada konakladı. Jennifer Lopez'e özel hazırlanan odada, isminin baş harflerinin yer aldığı nevresim ve bornozlar kullanıldı.

Jennifer Lopez, 'Up All Night Live in 2025' turnesi kapsamında Türkiye'deki ikinci konserini 5 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Jennifer Lopez Antalya'da Konser Verdi - Son Dakika

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