Önce taraftarla gerildi, sonra rest çekti! Göztepe kalecisi kadro dışı kaldı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK'ye 4-2 mağlup oldu. Ancak karşılaşmanın önüne geçen gelişmelerden biri, sarı-kırmızılı taraftarlar ile kaleci Luka Gugeshashvili arasında yaşanan gerilim oldu.

ÖNCE TRİBÜNLERLE GERİLDİ

Karşılaşmanın ilk bölümünde Göztepe'nin 2-0 geriye düşmesinin ardından tribünlerden Gugeshashvili'ye yönelik ıslıklar yükseldi. Protestolara kayıtsız kalmayan Gürcü kaleci, kollarını açarak ve el hareketleriyle tribünlere “Devam edin” şeklinde karşılık verdi. Göztepe'nin ilk yarıyı 4-2 geride kapatmasının ardından Gugeshashvili ikinci yarıda yerini Arda Özçimen'e bıraktı.

MAÇTAN SONRA TARAFTARA REST ÇEKTİ

Yaşananların ardından Gugeshashvili, kişisel hesabından uzun bir açıklama yaptı. Mücadelesinin ve karakterinin sorgulanamayacağını belirten 26 yaşındaki kaleci, şu ifadeleri kullandı:

“Ben sahada her zaman son düdüğe kadar mücadele eden bir futbolcuyum. Bazen her şey istediğimiz gibi olur, bazen de olmaz. Futbolda iyi günler de vardır, kötü günler de. Ama kimse benim mücadelemi, karakterimi ve bu forma için verdiğim emeği sorgulayamaz.”

“YAPTIĞINIZ ŞEY TARAFTARLIK DEĞİLDİR”

Gugeshashvili açıklamasının devamında kendisine tepki gösteren taraftarları hedef alarak, “Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildir” dedi.

Göztepe'yi geldiği ilk günden itibaren savunduğunu ifade eden Gürcü kaleci, kulübü Türkiye'de ve Gürcistan'da gururla temsil ettiğini belirtti.

“DÜNYA KÜÇÜK, BİR GÜN KARŞILAŞACAĞIZ”

Kalecinin açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise kendisine internet üzerinden tepki gösterenlere yönelik sözleri oldu.

Gugeshashvili, “Klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim: Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız...” ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE'DEN FLAŞ KARAR

Sahada başlayan gerilimin maç sonrasındaki açıklamalarla devam etmesinin ardından Göztepe yönetimi harekete geçti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Gugeshashvili hakkında disiplin süreci başlatıldığını ve kalecinin bu süreç tamamlanana kadar takımdan ayrı çalışacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Luka Gugeshashvili hakkında, oynanan Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle kulübümüz tarafından disiplin süreci başlatılmıştır. Disiplin süreci sonuçlanana kadar oyuncumuz, takımdan ayrı çalışacaktır” denildi.

Böylece Gaziantep FK maçında tribünlerle yaşadığı gerilimle başlayan süreç, Gugeshashvili'nin açıklamalarının ardından takımdan ayrı çalışma kararıyla sonuçlandı.