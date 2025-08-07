Jennifer Lopez\'i içeri almayan görevli için nihai karar çıktı

Jennifer Lopez, 2019'daki konserinden sonra ilk kez İstanbul'da sahne aldı. 90 kişilik dev ekibiyle İstanbul'a gelen Lopez, İstanbul Festivali kapsamında gerçekleşen konserde yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. 15'i sahne performanslarıyla desteklenen toplam 50 şarkı seslendiren sanatçı, binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

CHANEL MAĞAZASINDA PROSEDÜR UYGULAMASI

Konserden bir gün önce İstanbul'a gelen Lopez, korumaları eşliğinde İstinye Park'ta alışveriş turuna çıktı. Ünlü sanatçı, bu sırada uğradığı Chanel mağazasında içerideki müşteri sayısının dolu olması nedeniyle kısa süreli bir karışıklık yaşadı. Mağazanın güvenlik görevlisi, pandemi sonrası devam eden "sınırlı müşteri" politikası çerçevesinde Lopez'i içeri alamayacağını belirtti.

Daha sonra mağaza çalışanları durumu fark ederek Lopez'i içeri davet etti ancak sanatçı bu teklifi nazikçe geri çevirdi.

FİRMA ÇALIŞANINI DESTEKLEDİ

Yaşanan olay sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından "dünya starına yapılan saygısızlık" olarak yorumlansa da, mağaza tarafının politikayı uygulayan güvenlik görevlisiyle ilgili herhangi bir yaptırımda bulunmadığı öğrenildi. Firma yetkilileri, görevlinin yalnızca prosedürü uyguladığını ve bu nedenle bir kusur görülmediğini belirtti.