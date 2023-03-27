Depremde 11 yakınını yitiren Uğur Aslan, yaşadıklarını anlatırken hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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Depremde 11 yakınını yitiren Uğur Aslan, yaşadıklarını anlatırken hüngür hüngür ağladı

27.03.2023 11:35

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerde Hatay'da yaşayan aile bireylerini kaybeden şarkıcı ve oyuncu Uğur Aslan, katıldığı programda gözyaşlarını tutamadı. Konuşurken kelimeler boğazına düğümlenen Aslan, "Yeğenimin enkazın altında gelinliğine sarılırken çıkarıldığını anlatayım mı? Zaten her şeyimizi paramparça ettiniz" ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın yıkıldığı deprem felaketinde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Hatay'da yaşayan abisi, yengesi ve yeğenlerini içinde olmak üzere 11 akrabasını kaybeden oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan ise yaşadığı zor günleri anlattı.

"DEPREMDE 11 AİLE ÜYEMİ KAYBETTİM"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Uğur Aslan, deprem felaketiyle ilgili konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşmakta zorlanan oyuncu,"11 aile üyemi kaybettim. İnsan böyle bir garabetin içinde felaketten teselli bulmayı öğreniyor. Tarif edilebilir bir şey değil. Bu durumu savaş gibi görüyorum. Sürekli deprem bölgesindeyim. İyileşmek için sürekli birilerine dokunmaya çalışıyorum. Depremi yeğenimin 'amca ne olur yardım et, enkazdan çıkamıyorum" demesiyle öğrendim. Bir süre sonra yeğenim çıktı. 2. günün akşamında diğer yeğenimle yola çıktık. Onun abisi enkazda benim abim enkazda. Böyle acayip bir hikaye. 15 milyon insanımız etkilendi. Çok zormuş" dedi.

Depremde 11 ailesini kaybeden Uğur Aslan, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sosyal medyada deprem bölgeleriyle ilgili yapılan bazı paylaşımlara tepki gösteren Aslan, sözlerine şöyle devam etti: "Çok ciddi bir sınav veriyorsunuz. Bir başkasına ne kadar katkı sağladığınızla ölçülüyorsunuz. Bu süreçte biraz sükunet ve merhametinize bakın. Orada insanlar neler yaşıyor. Geçen sene evlendirdiğim yeğenimin gelinliğine sarılarak çıkarıldığını anlatayım mı burada? Bir cümle kurarken lütfen dikkat edin ya. Zaten paramparça ettiniz her şeyimizi. Yardım etmek istemeyebilirsin. Yasal olarak bir işlem yapsınlar. Yardım çığlığa eden adamla alay edemezsin. Acılarımız bu kadar basit değil. Sabah ev kirası için 7.500 TL'ye anlaştığım adam bana öğlen '8.500 TL'ye çıkardım' demesin. Demek ki insanların vicdanları satılıkmış."

Uğur Aslan, Hüsnü Şenlendirici'nin klarnet çaldığı anlarda ise hüngür hüngür ağladı.

Depremde 11 ailesini kaybeden Uğur Aslan, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Depremde 11 ailesini kaybeden Uğur Aslan, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu
YORUMLAR (1)
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Uğur Aslan, Deprem, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Depremde 11 yakınını yitiren Uğur Aslan, yaşadıklarını anlatırken hüngür hüngür ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremde 11 yakınını yitiren Uğur Aslan, yaşadıklarını anlatırken hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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