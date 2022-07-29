Kahramanmaraş'ta tuhaf anlar! Aşık Mahzuni Şerif anısına konser veren Koray Avcı, sahneye at üstünde geldi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta tuhaf anlar! Aşık Mahzuni Şerif anısına konser veren Koray Avcı, sahneye at üstünde geldi

29.07.2022 14:48

Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenlenen Elbistan Festivali'nde konser veren Koray Avcı, sahneye at üstünde geldi. Saatlerce şarkı söyleyen Avcı, bir ara sahneden inerek hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Yüz binlerce katılımcıyı buluşturan Elbistan Festivali'nde coşku ve heyecan eksik olmuyor. Elbistan Belediyesi'nin düzenlediği Elbistan Festivali'nin 4.gecesinde de müzik, dans ve eğlencenin doruk noktası yaşandı. Elbistan Festivali'nde sahne sırası ise gençlerin severek dinlediği Koray Avcı'nın oldu. Avcı, kendisini izlemeye gelenlerin arasından at üstünde geçerek sahneye geldi. Avcı'yı atın üstünde gören katılımcılar büyük sevgi gösterisinde bulundu.

500 BİNİN ÜZERİNDE KATILIM OLDU

Konser öncesinde açıklamada bulunan Koray Avcı, Aşık Mahzuni Şerif'in türküleriyle büyüdüğünü anlatarak Elbistan'da olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, festivalin ilk 4 gününde 500 binin üzerinde bir katılım sayısına ulaştıklarını belirtti. Elbistan'ın Dulkadiroğlu Beyliği'nin başkenti olduğunu anımsatan Başkan Gürbüz, Avcı'nın sahne atla gelmesinin de bu yönden güzel bir anlam ifade ettiğine vurgu yaptı.

2,5 SAAT BOYUNCA ŞARKI SÖYLEDİ

Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan Koray Avcı, performansı ile izleyenleri coşturdu. Avcı'nın seslendirdiği şarkı ve türkülere katılımcılar da hep bir ağızdan eşlik etti. Programda; Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından konuk sanatçı Avcı'ya yörede yetiştirilen ve hasadına başlanılan lavanta demeti takdim edildi. Avcı, ilk kez bir konserinde kendisine lavanta verildiğine işaret ederek, "Bu benim için bir ilk oldu. Lavantaları evimde saklayacağım" dedi.

Avcı, konserinin bir bölümünde sahneden indi. İzleyicilerin arasına giren Avcı'ya sevgi gösterisinde bulunan gençler, fotoğraf ve video çekmek için birbirleri ile yarıştı.

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Kaynak: İHA

Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kahramanmaraş'ta tuhaf anlar! Aşık Mahzuni Şerif anısına konser veren Koray Avcı, sahneye at üstünde geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta tuhaf anlar! Aşık Mahzuni Şerif anısına konser veren Koray Avcı, sahneye at üstünde geldi - Son Dakika
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