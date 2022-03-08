Kalbimden bir parça koptu' demişti! Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan ebediyete uğurladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kalbimden bir parça koptu' demişti! Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan ebediyete uğurladı

08.03.2022 08:00

Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan Alpay Kazan, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hakan Hatipoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Alpay Kazan, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Acun Ilıcalı gözyaşlarına hakim olamadı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan Alpay Kazan hayatını kaybetti. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan" ifadelerini kullanarak acısını paylaştı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Alpay Kazan için dün ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine sevenleri ve televizyon dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı, cenazede duygusal anlar yaşadı. Kazan, cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Acun Ilıcalı Son Görevini Yerine Getirdi
Acun Ilıcalı Son Görevini Yerine Getirdi
Acun Ilıcalı Son Görevini Yerine Getirdi
Acun Ilıcalı Son Görevini Yerine Getirdi
Acun Ilıcalı Son Görevini Yerine Getirdi
Acun Ilıcalı Son Görevini Yerine Getirdi
Acun Ilıcalı Son Görevini Yerine Getirdi
Yakın arkadaşını kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygu dolu paylaşım geldi: Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek
YORUMLAR
500
Ukraynalı askerler, Rus tankını imha ettiği anları kayda aldı Ukraynalı askerler, Rus tankını imha ettiği anları kayda aldı Son dakika haber: Gassaldan cenazeyle akıl almaz fotoğraf paylaşımı Son dakika haber: Gassaldan cenazeyle akıl almaz fotoğraf paylaşımı

Acun Ilıcalı, Cenaze, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kalbimden bir parça koptu' demişti! Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan ebediyete uğurladı - Son Dakika


Son Dakika
08:35 Savaşın 13. gününde Rus ordusundan üst düzey kayıp iddiası: Madalyalı general Vitali Gerasimov öldürüldü!
08:26 İstanbul ve Ankara valilerinden kar yağışı uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olalım!
08:12 Rusya'dan "gaz akışını kesebiliriz" mesajı: Avrupalılar bizi buna zorluyor, ambargolara karşılık verebiliriz!
08:07 Bugün hava nasıl olacak: Sıcaklıklar düşüyor, Türkiye aybar kar fırtınasına hazırlanıyor!
08:00 Kalbimden bir parça koptu' demişti! Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan ebediyete uğurladı
07:58 Zelenski'den bir meydan okuma daha: Kiev'de kalıyorum, saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum!
01:52 Ukrayna, Bayraktar SİHA ile Rus mevzilerini imha etti! Saniye saniye kamerada
00:37 Korkutan tahmin! Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Ambargolar sonrası petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir
00:30 Makyajsız video çekip sosyal medya hesabından paylaştı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
00:21 Gülşen sosyal medyayı salladı! Seyircinin kucağına oturdu, kalçasına tokat atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 08:42:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kalbimden bir parça koptu' demişti! Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan ebediyete uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement