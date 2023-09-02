Kalça estetiği sonrası sağlığından olan oyuncu Silvina Luna\'nın yaşam destek ünitesi kapatıldı

2011 yılında kalça estetiği ameliyatı olan dünyaca ünlü oyuncu Silvina Luna, operasyondan sonra ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. Bir süredir yaşam destek ünitesine bağlı olarak tedavi gören oyuncuda böbrek yetmezliği meydana geldi. Tedaviye beklenen sonucu vermeyen oyuncunun yaşam destek ünitesi kapatıldı.

DİYALİZE BAĞLANIYORDU

Arjantin basını, haftalardır hastanede tedavi gören oyuncunun kardeşi Ezequiel Luna'nın, yaşam destek ünitesinin kapatılmasına onay verdiğini açıkladı. Arjantinli oyuncu 43 yaşında hayata gözlerini yumdu. 43 yaşındaki oyuncu, uzun süredir diyaliz tedavisi görüyordu ve son dönemde bakteriyel bir rahatsızlık nedeniyle sağlığı hızla kötüye gitmişti.

DOKTORU SERBEST KALMIŞTI

Ameliyatı yapan doktor Aníbal Lotocki, Luna ve 3 kadının şikayeti üzerine yargılanmaya başlamış ve şubat ayında "yanlış tıbbi müdahaleden" suçlu bulunmasına rağmen tutuksuz yargılanmasına karar verilerek serbest bırakılmıştı. Bir hastanın ölümüyle de suçlanan estetik doktoru Lotocki'nin Luna ve diğer kadınların vücuduna Arjantin'de yasaklı bir kimyasal maddeyi enjekte ettiği ortaya çıkmıştı.