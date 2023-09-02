Kalça estetiği sonrası sağlığından olan oyuncu Silvina Luna'nın yaşam destek ünitesi kapatıldı - Son Dakika

Kalça estetiği sonrası sağlığından olan oyuncu Silvina Luna'nın yaşam destek ünitesi kapatıldı

Kalça estetiği sonrası sağlığından olan oyuncu Silvina Luna\'nın yaşam destek ünitesi kapatıldı
Son Güncelleme: 02.09.2023 16:26

2011 yılında kalça estetiği ameliyatı olduktan sonra yaşadığı ciddi komplikasyonlar nedeniyle bir süredir yaşam destek ünitesine bağlı olan dünyaca ünlü oyuncu Silvina Luna'nın hayatına kardeşinin onayıyla son verildi.

2011 yılında kalça estetiği ameliyatı olan dünyaca ünlü oyuncu Silvina Luna, operasyondan sonra ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. Bir süredir yaşam destek ünitesine bağlı olarak tedavi gören oyuncuda böbrek yetmezliği meydana geldi. Tedaviye beklenen sonucu vermeyen oyuncunun yaşam destek ünitesi kapatıldı.

DİYALİZE BAĞLANIYORDU

Arjantin basını, haftalardır hastanede tedavi gören oyuncunun kardeşi Ezequiel Luna'nın, yaşam destek ünitesinin kapatılmasına onay verdiğini açıkladı. Arjantinli oyuncu 43 yaşında hayata gözlerini yumdu. 43 yaşındaki oyuncu, uzun süredir diyaliz tedavisi görüyordu ve son dönemde bakteriyel bir rahatsızlık nedeniyle sağlığı hızla kötüye gitmişti.

Kalça estetiği sonrası sağlığından olan oyuncu Silvina Luna'nın yaşam destek ünitesi kapatıldı

DOKTORU SERBEST KALMIŞTI

Ameliyatı yapan doktor Aníbal Lotocki, Luna ve 3 kadının şikayeti üzerine yargılanmaya başlamış ve şubat ayında "yanlış tıbbi müdahaleden" suçlu bulunmasına rağmen tutuksuz yargılanmasına karar verilerek serbest bırakılmıştı. Bir hastanın ölümüyle de suçlanan estetik doktoru Lotocki'nin Luna ve diğer kadınların vücuduna Arjantin'de yasaklı bir kimyasal maddeyi enjekte ettiği ortaya çıkmıştı.

Kalça estetiği sonrası sağlığından olan oyuncu Silvina Luna'nın yaşam destek ünitesi kapatıldı
Kalça estetiği sonrası sağlığından olan oyuncu Silvina Luna'nın yaşam destek ünitesi kapatıldı
Kalça estetiği sonrası sağlığından olan oyuncu Silvina Luna'nın yaşam destek ünitesi kapatıldı
Kalça estetiği sonrası sağlığından olan oyuncu Silvina Luna'nın yaşam destek ünitesi kapatıldı

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kalça estetiği sonrası sağlığından olan oyuncu Silvina Luna'nın yaşam destek ünitesi kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kalça estetiği sonrası sağlığından olan oyuncu Silvina Luna'nın yaşam destek ünitesi kapatıldı - Son Dakika
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