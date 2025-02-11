KANAL D'nin 'Uzak Şehir' Dizisi Reytinglerde Zirvede - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

KANAL D'nin 'Uzak Şehir' Dizisi Reytinglerde Zirvede

KANAL D\'nin \'Uzak Şehir\' Dizisi Reytinglerde Zirvede

'Uzak Şehir' dizisi, son bölümünde yaşanan duygusal anlarla izleyicileri etkileyerek tüm kategorilerde birinci oldu. Alya ve Cihan arasındaki gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi.

11.02.2025 13:38  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin dizisi 'Uzak Şehir' tüm kategorilerde birinci oldu. Son bölümde, kaçma planları yapan Alya, havaalanında oğlunun Cihan'ı görmesiyle gitmekten vazgeçti ve kalbini dinleyerek kalmayı seçti. Alya, görev için hastane dışına çıkarken Cihan da onun peşinden gitti. Salgından etkilenen Cihan'ın bakımını Alya üstlendi. Bu durum ikilinin duygusal olarak yakınlaşmasını sağladı. Cihan, hasta yatağında Alya'ya doğum günü hediyesini vererek gönlünü fethetti.

ALYA, CİHAN'LA BİRLİKTE KONAĞA DÖNDÜ

AyNA Yapım imzalı dizide Cihan, Alya ve Deniz'in peşinden havaalanına kadar gitti ama onları durdurmadı. Alya gidip gitmemek arasında kaldığı esnada Deniz, Cihan'ı fark etti ve gitmekten vazgeçerek konağa döndü. Cihan, Alya'ya havaalanında onu izlediğini söyledi ve gitme fırsatı varken neden gitmediğini sordu. Alya ise 'Deniz seni görmeseydi gitmeme izin verecek miydin?' diyerek soruya soruyla karşılık verdi.

CİHAN'DAN ALYA'YA 14 ŞUBAT KUTLAMASI

Alya, salgın bölgesine gönüllü doktor olarak gitmeye karar verince, Cihan da onu yalnız bırakmayarak peşinden gitti. Cihan'ın her an yanında olması ve ona destek vermesi Alya'yı gülümsetti. Ancak kısa süre sonra Cihan'ın ateşlenmesiyle roller değişti ve bu kez Alya, ona yardım etti. Bölümün sonunda ise Cihan, "Alya senin doğum günün 14 Şubat değil mi?" diye sorarak cebindeki kutuyu almasını istedi ve kolye hediye etti. Alya'nın gözlerindeki şaşkınlık ve mutluluk dikkatlerden kaçmazken, ikili arasındaki duygu dolu anlar izleyicileri derinden etkiledi.

YİNE GECENİN GALİBİ OLDU

Nefes kesen sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen 'Uzak Şehir', reytinglerde zirvedeki yerini koruyarak TOTAL izleyici grubunda 15,37 reyting 36,74 izlenme payı, AB Kategorisinde 10,38 reyting 27,10 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 15,02 reyting ve yüzde 34,04 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu. Sosyal medyada ise #UzakŞehir etiketi, X platformunda uzun süre TT listesinde yer alırken, 70 binin üzerinde tweet atıldı.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

'Uzak Şehir' pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de!

Kaynak: DHA

Televizyon, Uzak Şehir, Kanal D, Magazin, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin KANAL D'nin 'Uzak Şehir' Dizisi Reytinglerde Zirvede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 17:18:11. #1.12#
SON DAKİKA: KANAL D'nin 'Uzak Şehir' Dizisi Reytinglerde Zirvede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.