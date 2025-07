Kanal D\'nin Yeni Dizisi Geliyor!

UZAK Şehir, Eşref Rüya, İnci Taneleri ve Arka Sokaklar ile milyonları ekrana kilitleyen Kanal D'den izleyicinin gönlünü fethetmeye aday yeni dizi geliyor. Kanal D'nin yeni sezon için NGM yapımcılığında hazırladığı iddialı projesiyle ilgili ilk detaylar gelmeye başladı. Çekimleri yakında İstanbul'da başlayacak dizinin erkek başrolü usta oyuncu Murat Yıldırım oldu. Yıldırım'ın Serhat karakterine hayat vereceği, senaryosunu Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı proje, güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle sezonun en çok konuşulacak yapımları arasına girmeye aday.

KANAL D EKRANINA GERİ DÖNÜYOR

Nazlı Heptürk'ün yapımcılığında yönetmenliğini Deniz Can Çelik'in üstleneceği Kanal D'nin yeni dizisinin adı henüz açıklanmadı. Detayları sır gibi saklanan projenin Uzak Şehir, Eşref Rüya, İnci Taneleri ve Arka Sokaklar gibi geniş kitlelere ulaşması bekleniyor. Televizyon izleyicisinin yıllardır yakından takip ettiği Murat Yıldırım'ın uzun bir aradan sonra Kanal D ekranlarına dönüşü, yeni sezonun en dikkat çeken gelişmelerinden biri olacak. Başarılı oyuncu, 2006 yılında Fırtına, 2007'de ise Asi ile kanalın yüzlerinden biri olmuş, her iki dizi de izleyicilerden büyük ilgi görmüştü. Gözler şimdi eylül ayında ekran yolculuğuna başlayacak bu sürpriz projeye çevrildi.