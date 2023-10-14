Bir dönem danslarıyla fırtınalar estiren Tanyeli, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören Tanyeli, ameliyat olmak için Küba'yı seçti.
İstanbul'da Dr. Bilgi Baca'nın yönetiminde tedavi sürecini başarıyla tamamlayan Tanyeli, ameliyat olmak için Küba'yı tercih etti. Önümüzdeki hafta Küba'ya giderek tedavisine burada devam edecek olan Tanyeli'yi sanatçı dostları da yalnız bırakmıyor. Yıldız Tilbe, Haluk Şentürk, Ebru Gündeş, Ayşe Yıldız ve diğer dostları Tanyeli'ye desteğini esirgemiyor.
Yıllar önce kanser nedeniyle annesini kaybeden Tanyeli, geçtiğimiz günlerde de aynı hastalıktan ağabeyini kaybetti. Kardeş acısıyla yıkılan Tanyeli, "Çocukluğumda dayaklar deryasında bize siper olan canım kahramanım kara yağız abim. Ruhun özgürleşti" diyerek veda etmişti.
Son Dakika › Magazin › Kanserle mücadele eden Tanyeli, Küba'da ameliyat olacak - Son Dakika