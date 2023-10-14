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Kanserle mücadele eden Tanyeli, Küba'da ameliyat olacak - Son Dakika

Kanserle mücadele eden Tanyeli, Küba'da ameliyat olacak

Son Güncelleme: 14.10.2023 12:29

Bir süredir pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli, tedavisinin ilk aşamasını Türkiye'de tamamladı. Ünlü isim, önümüzdeki hafta Küba'ya giderek ameliyat olacak.

Bir dönem danslarıyla fırtınalar estiren Tanyeli, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören Tanyeli, ameliyat olmak için Küba'yı seçti.

TEDAVİNİN İLK AŞAMASI BAŞARILI TAMAMLANDI

İstanbul'da Dr. Bilgi Baca'nın yönetiminde tedavi sürecini başarıyla tamamlayan Tanyeli, ameliyat olmak için Küba'yı tercih etti. Önümüzdeki hafta Küba'ya giderek tedavisine burada devam edecek olan Tanyeli'yi sanatçı dostları da yalnız bırakmıyor. Yıldız Tilbe, Haluk Şentürk, Ebru Gündeş, Ayşe Yıldız ve diğer dostları Tanyeli'ye desteğini esirgemiyor.

ANNESİNDEN SONRA AĞABEYİNİ DE KANSERDEN KAYBETTİ

Yıllar önce kanser nedeniyle annesini kaybeden Tanyeli, geçtiğimiz günlerde de aynı hastalıktan ağabeyini kaybetti. Kardeş acısıyla yıkılan Tanyeli, "Çocukluğumda dayaklar deryasında bize siper olan canım kahramanım kara yağız abim. Ruhun özgürleşti" diyerek veda etmişti.

Kanserle mücadele eden Tanyeli, ameliyat olmak için Küba'ya gidiyor
Kanserle mücadele eden Tanyeli, ameliyat olmak için Küba'ya gidiyor
Kanserle mücadele eden Tanyeli, ameliyat olmak için Küba'ya gidiyor

Pankreas Kanseri, Tanyeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kanserle mücadele eden Tanyeli, Küba'da ameliyat olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanserle mücadele eden Tanyeli, Küba'da ameliyat olacak - Son Dakika
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