Kanye West, bir hayat kadınıyla ilişkiye girdiği anlara ait kaset için 250 bin dolar ödedi - Son Dakika
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Kanye West, bir hayat kadınıyla ilişkiye girdiği anlara ait kaset için 250 bin dolar ödedi

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Ünlü rapçi Kanye West, uyuşturucu etkisindeyken çekildiği iddia edilen bir cinsel ilişki kasetini piyasadan kaldırmak için 250 bin dolar ödediği iddiasıyla gündemde. Eski Hollywood aracısı Kevin Blatt, West'in MDMA etkisindeyken bir hayat kadınıyla birlikte olduğu anların görüntülerini elinde tuttuğunu iddia etti.

14.02.2025 10:52  Güncelleme: 11:03
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Kanye West yeni bir skandalla gündemde. Ünlü rapçinin 2012'de "uyuşturucu etkisindeyken" bir hayat kadınıyla çektiği iddia edilen cinsel ilişki kasetini piyasadan kaldırmak için 250 bin dolar ödediği öne sürüldü.

47 yaşındaki rapçinin Bianca Censori'den boşanacağı haberinin ardından, eski Hollywood aracısı Kevin Blatt, Instagram'da çarpıcı iddialarda bulundu. Blatt, West'in Las Vegas'ta MDMA etkisindeyken bir hayat kadınıyla birlikte olduğu anların görüntülerini elinde tuttuğunu iddia etti.

Grammy Ödülleri'ndeki çıplak kıyafet skandalından sadece 11 gün sonra gelen boşanma haberleriyle sarsılan çift hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Aralık 2022'de evlenen çiftin sözlü olarak 5 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

Kaynaklar, çiftin ayrıldığını ve önümüzdeki günlerde yasal başvurunun yapılacağını doğruladı. Censori'nin şu an Beverly Park North'taki 35 milyon dolarlık evde kaldığı, West'in ise nerede olduğunun bilinmediği belirtiliyor.

Grammy Ödülleri'nde Censori'nin şeffaf kıyafetiyle yarattığı skandal, West'in "sanat" olarak nitelendirdiği bir gösteri olarak açıklanmıştı. Ancak bu olayın ardından West'in antisemitik söylemleri ve tartışmalı sosyal medya paylaşımları geldi.

West daha önce Kim Kardashian ile evliydi ve çiftin North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu var. Bu ay verdiği bir röportajda bipolar teşhisinin yanlış olduğunu ve aslında otistik olduğunu söyleyen West, kendisinin eski bir Japon İmparatoru olduğuna inandığını da belirtti.

Kanye West, bir hayat kadınıyla ilişkiye girdiği anlara ait kaset için 250 bin dolar ödedi
Kanye West, bir hayat kadınıyla ilişkiye girdiği anlara ait kaset için 250 bin dolar ödedi
Kanye West, bir hayat kadınıyla ilişkiye girdiği anlara ait kaset için 250 bin dolar ödedi

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Son Dakika Magazin Kanye West, bir hayat kadınıyla ilişkiye girdiği anlara ait kaset için 250 bin dolar ödedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Çil:
    uyuşturucuyu içtikçe bir gün kendini Japon imparatoru diğer gün de kendini Amerika başkanı sanıyor Allâh şaşıtmasın 7 0 Yanıtla
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