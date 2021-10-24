Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar

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Şovmen Mehmet Ali Erbil ile sosyal medya fenomeni Ece Ronay arasındaki gerginlik sürüyor. Tartışmaya son olarak ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil de katıldı. Yasak Elma dizisinde rol almaya başlayan Yasmin Erbil Ronaya'ı hedef aldı ve "TikTok'ta ünlü olan biri, prim vermek istemiyorum. Babamın yanındayım" dedi.

SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

Bu açıklamayı duyan Ronay Yasmin Erbil'e sert sözlerle yanıt verdi. Ronay açıklamasında "Sen ezmeye çalışıyor olabilirsin ama baban salya sümük peşimde koşuyordu. Senin baban benle uğraşamadı bence sen hiç bulaşma" dedi.

"BABANIN ABSÜRTLÜKLERİYLE ÜNLÜ OLDUN"

Hızını alamayan Ece Ronay açıklamasının devamında ise "Bizim babamız ünlü olalım diye zorla dizilere sokmadı, paraya boğmadı. Kendi emeğimle TikTok'ta ünlü oldum. Sen de babanın absürtlükleriyle ünlü oldun. Kapat çeneni" diyerek tepki gösterdi.