Kaza geçiren Ali Sabancı yaşam mücadelesi verirken Melisa Sabancı'nın yaptığı sanat paylaşımı tepki çekti - Son Dakika

Kaza geçiren Ali Sabancı yaşam mücadelesi verirken Melisa Sabancı'nın yaptığı sanat paylaşımı tepki çekti

Kaza geçiren Ali Sabancı yaşam mücadelesi verirken Melisa Sabancı\'nın yaptığı sanat paylaşımı tepki çekti
Son Güncelleme: 26.08.2023 09:10

Yunanistan'da geçirdikleri bot kazasına eşiyle yaralanan Ali Sabancı'nın hastanedeki tedavisi sürüyor. 2 ameliyat olan ve vücudunda ciddi kırıklar bulunan Sabancı ülkenin gündemine otururken Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'nın kızı Melisa Sabancı'nın bir sanat paylaşımı yapması tepki çekti.

Tatil için Yunanistan'a giden Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, zodyak botla kayaya çarparak kaza yaptı. Ağır yaralanan çift apar topar İstanbul'a getirilirken Ali Sabancı entübe edilerek ameliyatla dalağı alındı. Vücudunda ciddi kırıklar olan Sabancı, aort damarına stent takılmasının ardından 'çoklu travma' ameliyatına alındı. Sabancı ailesinin kazası ülke gündemine otururken Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'nın kızı Melisa Sabancı'nın aile üyeleriyle ilgili sessiz kalarak bir sanat paylaşımı yapması dikkat çekti.

TEPKİ YAĞDI

Sabancı çiftinin geçirdiği kazayla ilgili bir paylaşım yapmayan Melisa Sabancı, Instagram hesabının hikaye kısmından bir sanat fotoğrafı yayınladı. Kısa sürede tepkilerin hedefi olan Sabancı'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Kaza geçiren Ali Sabancı yaşam mücadelesi verirken Melisa Sabancı'nın yaptığı sanat paylaşımı tepki çekti

NE OLDU?

Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı. Ağır yaralanan çift, ilk müdahalenin ardından Bodrum'a sonra da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edildi. Entübe edilen ve ameliyatla dalağı alınan Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından vücudunda kalıcı hasar kalabileceği düşünülen Ali Sabancı, aort damarına stent takılmasının ardından 'çoklu travma' ameliyatına alındı. Kazada başını botun önündeki cam bölmeye çarpan Vuslat Doğan Sabancı'nın ise yüz travması nedeniyle operasyona alınacak. Öte yandan botta Sabancı çiftinin çocuklarının da bulunduğu, ancak durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza geçiren Ali Sabancı yaşam mücadelesi verirken Melisa Sabancı'nın yaptığı sanat paylaşımı tepki çekti
Kaza geçiren Ali Sabancı yaşam mücadelesi verirken Melisa Sabancı'nın yaptığı sanat paylaşımı tepki çekti
Kaza geçiren Ali Sabancı yaşam mücadelesi verirken Melisa Sabancı'nın yaptığı sanat paylaşımı tepki çekti
Kaza geçiren Ali Sabancı yaşam mücadelesi verirken Melisa Sabancı'nın yaptığı sanat paylaşımı tepki çekti
Kaza geçiren Ali Sabancı yaşam mücadelesi verirken Melisa Sabancı'nın yaptığı sanat paylaşımı tepki çekti

Ali Sabancı, Yunanistan, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kaza geçiren Ali Sabancı yaşam mücadelesi verirken Melisa Sabancı'nın yaptığı sanat paylaşımı tepki çekti - Son Dakika


Son Dakika
10:04 Ya Çok Seversen dizisini izleyen İbrahim Tatlıses'ten ilginç yorum: Aşık olasım geldi
09:54 Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Emre Mor'un yeni rotası İtalya
09:50 Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi
09:19 Sabancı ailesinin geçirdiği bot kazasıyla ilgili yeni detaylar! Çocukları ve kaptan sayesinde hayattalar
09:17 İngiltere'de Ozan Tufan fırtınası! Gol krallığında zirveye oturdu
09:10 Kaza geçiren Ali Sabancı yaşam mücadelesi verirken Melisa Sabancı'nın yaptığı sanat paylaşımı tepki çekti
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammı için talimatı verdi
08:45 Serdar Dursun, Fatih Karagümrük'te
08:28 Yeni sezon çekimleri başlayan Yalı Çapkını setinden ilk kare geldi
07:53 Nijer, Alman Büyükelçi'nin ülkeden ayrılması için 48 saat süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2023 10:22:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kaza geçiren Ali Sabancı yaşam mücadelesi verirken Melisa Sabancı'nın yaptığı sanat paylaşımı tepki çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement