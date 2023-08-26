Kaza geçiren Ali Sabancı yaşam mücadelesi verirken Melisa Sabancı\'nın yaptığı sanat paylaşımı tepki çekti

Tatil için Yunanistan'a giden Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, zodyak botla kayaya çarparak kaza yaptı. Ağır yaralanan çift apar topar İstanbul'a getirilirken Ali Sabancı entübe edilerek ameliyatla dalağı alındı. Vücudunda ciddi kırıklar olan Sabancı, aort damarına stent takılmasının ardından 'çoklu travma' ameliyatına alındı. Sabancı ailesinin kazası ülke gündemine otururken Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'nın kızı Melisa Sabancı'nın aile üyeleriyle ilgili sessiz kalarak bir sanat paylaşımı yapması dikkat çekti.

TEPKİ YAĞDI

Sabancı çiftinin geçirdiği kazayla ilgili bir paylaşım yapmayan Melisa Sabancı, Instagram hesabının hikaye kısmından bir sanat fotoğrafı yayınladı. Kısa sürede tepkilerin hedefi olan Sabancı'dan henüz bir açıklama gelmedi.

NE OLDU?

Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı. Ağır yaralanan çift, ilk müdahalenin ardından Bodrum'a sonra da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edildi. Entübe edilen ve ameliyatla dalağı alınan Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından vücudunda kalıcı hasar kalabileceği düşünülen Ali Sabancı, aort damarına stent takılmasının ardından 'çoklu travma' ameliyatına alındı. Kazada başını botun önündeki cam bölmeye çarpan Vuslat Doğan Sabancı'nın ise yüz travması nedeniyle operasyona alınacak. Öte yandan botta Sabancı çiftinin çocuklarının da bulunduğu, ancak durumlarının iyi olduğu bildirildi.