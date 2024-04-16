Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı, ilginç tepkileriyle dikkat çekti - Son Dakika
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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı, ilginç tepkileriyle dikkat çekti

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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Yağmur Ateş, çıkardığı ilginç sesler ve hareketleriyle dikkat çekti. Yarışmacının tepkilerine ne cevap vereceğini şaşıran sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise yayına devam etmeye çalıştı.

16.04.2024 11:51  Güncelleme: 12:08
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışan Yağmur Ateş, davranışlarıyla herkesi şaşkına çevirdi.

"ALKOL PROBLEMİMDEN DOLAYI BALKONDAN DÜŞTÜM"

5 sene önce Bali'ye taşınan 25 yaşındaki Ateş, konuşurken çıkardığı nefes sesleri, hareketleriyle dikkat çekti. Ada hayatında yaşamayı seven ve tekneyle dünyayı dolaşmak istediğini söyleyen yarışmacı, alkol probleminden dolayı balkondan düştüğünü ve beyin ameliyatı geçirdiğinden bahsetti.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı, ilginç tepkileriyle dikkat çekti

YANLIŞ CEVAP VERİNCE HEMEN GİTMEYE ÇALIŞTI

Konuşma arasında sıkça İngilizce kelimeler kullanan yarışmacı, "Wow, crazy... Siz İngilizce konuşuyor musunuz? Ben Flemenkçe, İngilizce, İspanyolca, Endonezya ve Türkçe konuşuyor" dedi. Yarışmacının tepkileri karşısında şaşıran İmirzalıoğlu ise "En son Türkçe galiba" karşılığını verdi. Sorulara peş peşe doğru cevaplar veren yarışmacı, 50 bin TL'lik "Titikaka Gölü kurbağasını doğal yaşam alanında ziyaret etmek için hangi kıtaya gitmeniz gerekir?" sorusunda takıldı.

Asya, Afrika, Avusturya ve Güney Amerika şıklarında zorlanarak joker hakkını kullanan yarışmacı, yanlış cevap vererek elendi. Yanlış cevabı gören Ateş, hiçbir şey demeden yerinden kalkıp gitmeye çalışınca İmirzalıoğlu devreye girerek "Gidiyor musun? Bir veda cümlesi söylemek istemez misin?" dedi. Bunun üzerine geri dönen yarışmacı, "Geldiğim için çok eğlendim. Şovunuzun başarısını ve devamını diliyorum" diyerek yarışmadan ayrıldı.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı, ilginç tepkileriyle dikkat çekti
Kim Milyoner Olmak İster\'e katılan yarışmacı, ilginç tepkileriyle dikkat çekti

Kenan İmirzalıoğlu, Televizyon, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı, ilginç tepkileriyle dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Serkan Basar: bir insan ancak kendini bu kadar gülünç bir duruma düşürebilir :) 172 8 Yanıtla
  • ferhat eser: nenesinin adını bilmeyenlere dünyanın öteki ucundan soru soruyolar şakam8ısınız :)) 110 10 Yanıtla fatih mazlum: tiner nedir ? Nerde satilir derseler bilirler ama ferhat sen de haklisin 44 10 ferhat eser: korkulu rüyanız olmuşuz 9 23
  • mesut yuksel: Sanıyorum kişilik sorunları yaşıyor !!! merak ediyorum çok mu arıyorlar bu tipleri. 79 5 Yanıtla
  • seyhan sönmez: yeaaawww haydi ikile şimdi Allahtan elendi yoksa yeaaw vov mov sesleri uçusacakti havada 66 5 Yanıtla
  • fatih mazlum: Sungere donmus genc yasta alkol problemi bilmem ne yazik gunah nasil bir genclik geliyor altdan örf adet ahlak din hicbirsey bilmeyen gevurdan daha gevur yasayan bombos bir nesil. 58 10 Yanıtla
  • Ahmet Maviş: Balkondan kafasının üzerine düştüğünü okuyunca bir şey yazmaya gerek görmedim 51 5 Yanıtla
  • ayzer karaarslanoğlu: Doktor beyin ameliyatı yaparken bir hata yapmış belli 43 7 Yanıtla
  • Ali Kublay: Angutun TV versiyonu 39 5 Yanıtla
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