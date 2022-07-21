"Kış Masalı" davası 7 yıldır çözülemedi - Son Dakika
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"Kış Masalı" davası 7 yıldır çözülemedi

21.07.2022 10:15

Şarkıcı Alihan'ın Sibel Can'ın albümündeki bir şarkının yıllar önce kendisinin yaptığı müzikten alıntı olduğu iddiasıyla açtığı tazminat davası, 7 bilirkişi raporuna rağmen 7 yıldır sürüyor.

Sibel Can ve Alihan'ın 'Kış Masalı' davası 7 yıldır çözülemedi

"Kış Masalı" davası 7 yıldır çözülemedi

Alihan'ın avukatı Oğuzhan Yeni:

"Taktir mahkemenin, bekleyip göreceğiz"

ADANA - Şarkıcı Alihan'ın, Sibel Can'ın albümündeki bir şarkının yıllar önce kendisinin yaptığı müzikten alıntı olduğu iddiasıyla açtığı tazminat davası 7 bilirkişi raporuna rağmen 7 yıldır sürüyor. Şarkıcı Alihan'ın avukatı Oğuzhan Yeni, "Hukuk çerçevesinde davamızı devam ettireceğiz. Taktir mahkemenin, bekleyip göreceğiz. Müvekkilimin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz" dedi.

Kamuoyunda, "Alihan" olarak bilinen şarkıcı Ali Kızıltepe'nin, Sibel Can ve Adem Gümüşkaya'nın çıkarttığı 'Kış Masalı' adlı şarkının yıllar önce kendisinin yaptığı 'Bu Kadın Neden Ağlıyor' adlı müzikten alıntı olduğu iddiasıyla İstanbul 1.Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne 2015 yılında açtığı tazminat davası sürüyor.

7 bilirkişi raporu sunuldu

Söz konusu davada mahkemeye 7 bilirkişi raporu sunuldu. Davanın son duruşması geçen 2 Mart'ta görüldü ve taraf vekilleri katılmadığı için diğer duruşmanın 27 Eylül'e ertelenmesine karar verildi.

3 bilirkişi raporu şarkının Alihan'a ait olduğunu söyledi

Söz konusu 7 bilirkişi raporunun 3'ünde her iki eserin de melodik yapısının aynı olduğu ifade edildi. 1 bilirkişi raporunun maliye bilirkişi raporu kalan 3 bilirkişi raporunda ise eserin melodik yapılarının birbirine benzer ancak eserin alıntı olmadığı belirtildi.

"Melodiler alıntı"

Şarkıcı Alihan'ın Adana'da yaşayan avukatı Oğuzhan Yeni, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Yeni, "Müvekkilim sanat dünyasında uzun yıllardır yer edinmiş bir sanatçıdır. Müvekkilim 'Bu Kadın Neden Ağlıyor' adlı bir şarkı çıkartmıştır. Bu şarkının üzerinden yıllar geçtikten sonra Sibel Can ve Adem Gümüşkaya 'Kış Masalı' adlı bir şarkı çıkartmıştır. 'Kış Masalı' adlı şarkının melodisinin müvekkilimin çıkarttığı şarkının melodisinden alıntı olduğu iddiasıyla mahkemeye başvuruldu" diye konuştu.

"Bilirkişi raporları iddiamızı doğruluyor"

Bir şarkının melodisinin dahi birbirine benzemesinin 'Suç' olarak nitelendirildiğini anlatan Yeni, "Fikri ve sinai hukukuna göre bir kişinin tescilli olan fikrini, eserini izinsiz kullanmak suç teşkil eder. Mahkeme süreci yaklaşık 7 yıldır devam etmektedir. Mahkemeye 7 bilirkişi raporu sunulmuştur. Bu raporlardan bazıları bizim iddiamızı doğrular niteliktedir. Hukuk çerçevesinde davamızı devam ettireceğiz. Taktir mahkemenin, bekleyip göreceğiz. Müvekkilimin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Sibel Can, İstanbul, Adana, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Kış Masalı' davası 7 yıldır çözülemedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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