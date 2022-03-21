Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük'ün Son Hali Şaşırttı! - Son Dakika
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Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük'ün Son Hali Şaşırttı!

21.03.2022 14:39
Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük'ün Son Hali Şaşırttı!

'Kısmetse Olur' yarışmasıyla şöhrete kavuşan Cansel Çördük, son haliyle gündem oldu. Çördük'ün son halini ünlü fenomen Bahar Candan'a benzettiler. İşte Cansel Çördük'ün şoke eden değişimi...

Son yıllarda çok fazla estetik operasyon geçiren Cansel Çördük'ün (27) son halini görenler gözlerine inanamadı.

YATAK POZU OLAY YARATTI

'Kısmetse Olur' yarışmacısı Cansel Çördük köpeğiyle uyurken çekilen fotoğrafını paylaşınca kendisine yorum yağdı.

Estetikli haliyle sık sık adından söz ettiren Çördük, son haliyle Bahar Candan'a benzetildi.

CANSEL ÇÖRDÜK KİMDİR?

Cansel Çördük, 1995 yılında dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Antalya'dan İstanbul'a taşındı. Lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Çılgın Dersane filminde rol alan Çördük, Kanal D ekranlarına yayınlanan Kısmetse Olur isimli yarışma ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Aynı programda tanıştığı Eser West ile olan inişli çıkışlı ilişkisiyle sürekli gündem oluyordu. Sosyal medyada iddialı paylaşımlarda bulunan Cansel Çördük, modellik yapıyor.

Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük'ün Son Hali Şaşırttı!
Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük'ün Son Hali Şaşırttı!
Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük'ün Son Hali Şaşırttı!
Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük'ün Son Hali Şaşırttı!

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Cansel Çördük, Bahar Candan, İstanbul, Estetik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük'ün Son Hali Şaşırttı! - Son Dakika


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