Kısmetse Olur Yarışmacısı Melis Buse Betkayan, TikTok Canlı Yayınında Şiddete Maruz Kaldı - Son Dakika
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Kısmetse Olur Yarışmacısı Melis Buse Betkayan, TikTok Canlı Yayınında Şiddete Maruz Kaldı

11.07.2023 15:15

Melis Buse Betkayan, Kısmetse Olur yarışmasından tanınan ve sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isimdir. Bir mekanda TikTok canlı yayını yaparken 3 kadının saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından duyurmuştur. Betkayan, yaşadığı olayı yasal yollara taşıyacağını belirtmiştir. Darp raporu alarak şikayetçi olan Betkayan, saldırganların ve azmettiren kişinin mahkemede hesap vereceğini söylemiştir.

Kısmetse Olur yarışmasından adını duyuran ve sonrasında paylaşımlarıyla konuşulmaya devam eden Melis Buse Betkayan, gittiği mekanda TikTok canlı yayını yaparken 3 kadının şiddetine maruz kaldı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayınlayan Betkayan, yasal yollara başvurduğunu söyledi.

"MAHKEMEDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda darp edildiği söyleyen Betkayan, "Canlı yayın yaparken 3 kadın gelip beni darbedip videoya çektiler. Sizi ve sizi azmettiren kişi ile mahkemede hesaplaşacağız. Sırf tanınmak prim uğruna sen kimsin beni döveceksin? Primciler" dedi.

"ŞİDDET OLAYININ TEKRARININ OLACAĞINI SÖYLEYEREK GÖZDAĞI VERDİLER"

Darp olayının ardından rapor alarak şikayetçi olduğunu söyleyen Melis Buse Betkayan, yeni açıklamasında da şu ifadeleri kullandı: "Merhaba sanal ailem dün 19:59'da oturduğum sitede bulunan ocak başında kız arkadaşımla oturuyordum bir yandan da TikTok'ta canlı yayındaydım. Y.Y. arkamdan gelip saldırıp beni ağır bir şekilde darbetti. Gördüğümüz 3 kadındı sarışın bir kadın da dayak anlarımı kayıt aldı. C.A. adındaki diğer kadında onları bekliyordu ve beraber siteden kaçtılar. Azmettiren de R.B. bütün kamera kayıtları dün gece siteden almış. Ben dün darp raporum ile beraber suç duyurusunda bulundum hukuki süreç başladı. Y.Y. ve R.B. beraber yayın açıp bunun tekrarının olacağım söyleyerek gözdağı verdiler hala hazırda benimle uğraşmaya devam ediyorlar. Ben önce yüce Rabbime sonra da devletime sığındım hala ağrılarım var ama ben güçlü bir kadınım bunlarda atlatacağım."

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Kısmetse Olur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kısmetse Olur Yarışmacısı Melis Buse Betkayan, TikTok Canlı Yayınında Şiddete Maruz Kaldı - Son Dakika


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